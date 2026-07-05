Retraites : sur une vingtaine de rapports depuis 1980, un seul a envisagé la capitalisation

La France aime beaucoup les rapports. Dans tous les domaines, ils s’empilent pendant des années sans pour autant aboutir à quoi que ce soit de concret. Le tas estampillé « système de retraite », un système que tout le monde politique, ou presque, considère au bord de la faillite, est particulièrement impressionnant. Nous avons parcourus ces rapports, en remontant à presque un demi-siècle, pour tenter d’y discerner des propositions sérieuses qui, c’était depuis longtemps prévisible bien qu’obstinément occulté, passent par un pilier de capitalisation. Tout a commencé en 1980 avec « Vieillir demain », un rapport du groupe « Prospective personnes âgées » présidé par Robert Lion (commissariat général au plan) et avec le « Système de retraites et épargne des ménages en France », par A. Masson, D. Kessler et D. Strauss-Kahn (Revue économique), issu d’une recherche toujours pour le commissariat général au plan. Ce travail compare théoriquement répartition et capitalisation (travail académique). Ensuite, il y a eu « Vieillir solidaires » en 1986 (Léon Taba – commissariat général au plan) ; le rapport Schopflin, « Évaluation et sauvegarde de l’assurance vieillesse » (1987) et le « rapport de la commission de la protection sociale » (René Teulade, 1989). Aucun ne propose de capitalisation. S’ensuivent plus d’une dizaine de rapports entre 1991 et 2025. Parmi les plus connus : en 1991 : Livre blanc sur les retraites, « Garantir dans l’équité les retraites de demain », préfacé par le Premier ministre Michel Rocard ; 1998 : rapport de O. Davanne, J.-H. Lorenzi et F. Morin, « Retraite et épargne » (Conseil d’analyse économique) ; 1999 : rapport Charpin, « L’avenir de nos retraites » ; 2019 : rapport Delevoye, « Pour un système universel de retraite » auxquels s’ajoutent plusieurs rapports du COR et de la Cour des comptes ainsi que la loi Thomas (1997).
De tous ces rapports, celui de Davanne-Lorenzi-Morin est le seul à examiner sérieusement l’introduction d’une dose de capitalisation/provisionnement (« fonds de pension à la française ») en complément de la répartition. La loi Thomas proposait la création des plans d’épargne-retraite facultatifs. Elle a été votée mais jamais appliquée, puis elle a été abrogée. Aujourd’hui, on commence à admettre l’évidence : sans un pilier par capitalisation, la retraite des Français ne pourra plus être financée. Il aura fallu 45 ans et une vingtaine de rapports qui sont passés à côté de l’essentiel.
10 réponses
Ah ce bon vieux de réalité caché derrière des lendemains qui chantent au quoi qu il en coute quoiqu’il arrive
Vive la procrastination franchouillarde
L’Italie, qui avait le même problème que la France sur le sujet, a commencé à réformer ça dans les années 1990… En France, essentiellement pour des raisons idéologiques (…), ce n’est pas près de l’être, alors qu’il s’agit d’une véritable bombe à retardement pour les finances publiques, ce que les financiers appelle « une pyramide de Ponzi », un classique, qui a déjà coûté près de la moitié des fameux « 1.000 milliards » d’endettement supplémentaire depuis l’arrivée de Macron au pouvoir, en 2017, la retraite des fonctionnaires, fort nombreux dans ce pays, et pour cause (…), n’étant pas, pour l’essentiel, provisionnée, étant en « hors-bilan » : un engagement non-inscrit dans les comptes…
Le suicide assisté serait admis. Cela signifie qu’un criminel sachant qu’il risque la peine de mort, en commettant son crime,j adopterait donc volontairement une attitude suicidaire. La loi permettrait donc de l’euthanasier. CQFD
Des rapports sur rapports alors que l’on avait le meilleurs système social copié par d’autres pays et que le seul et unique problème est celui du PUBLIC qui par ailleurs ont des avantages hors normes et pour lesquels longtemps l’employeur, l’ETAT n’a jamais cotisé à une caisse pour préserver les retraites du public pour finir à taper dans les caisses du privé, faire travailler « gratuitement » une journée pour les vieux sans que personne n’en ai vu la couleur et j’en passe. C’est cela le vrai problème des retraites. Faites les vraie enquête si cela ne vous fatigue pas de trop.
Aucun n’a remarqué que ceux qui n’élevaient pas d’enfant ne contribuaient pas au système et devaient compenser par une capitalisation!
On va encore me sortir qu’ils payent plus d’impôts, ce qui est l’inverse quand on considère le supplément de TVA que payent ceux qui élèvent des enfants.
Quand prendrons nous enfin conscience de ces « passagers clandestins » qui plombent le système !
ARGIC-ARCOS devrait être une caisse de retraite par capitalisation et non être soumis au patronat et syndicats, ces gens ne sont pas plus fiable que les assureurs et vos cotisations sont peut-être très mal gérées par définition je n’ai pas confiance dans les syndicats.
Oui à la retraite par capitalisation, à condition de fermer la porte à des fonds de pension BlackRock, Blackstone et leurs filiales comme TeamHealth,…. Et de privilégier des placements à la française qui sécuriseront ces placements et …. la fameuse note financière de la France.
pas vraiment certain que les placements à la française soient sécurisés…
Capitaliser, c’est investir. La France et les Français, avec leurs déficits de redistributions aux inactifs majoritaires surconsomme, importe et s’endette. Le contraire de l’investissement.
Comment convaincre les Français d’investir en France dans ses entreprises et pour la création des millions d’emplois manquants pour que les actifs soient suffisamment nombreux pour investir dans de la capitalisation ?
Bjr, les gôchos sont vent de bout dès lors qu’on parle de retraite pas capitalisation. Leur truc c’est les taxes et les impôts sur ceux qui travaillent, particuliers ou entreprises.
Ils sont tous à hurler contre les fonds de pensions américains qui investissent dans les entreprises françaises et les subsides qu’ils en retirent servent à payer les pensions des retraités américains ! c’est pas beau ça?