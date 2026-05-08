Royaume-Uni : défaite sans précédent pour le Parti travailliste

Une rouste monumentale. Conformément aux sondages, le parti travailliste au pouvoir a subi une défaite sans précédent en 126 ans d’Histoire lors des municipales de jeudi. Les résultats partiels, vendredi, indiquaient qu’il allait perdre la moitié des sièges. Des parlementaires du Labor ont appelé Keir Starmer, le Premier ministre, à préparer son départ – mais le chef du gouvernement a répliqué que tel n’était pas son intention. Il s’est dit déterminé à conduire son parti jusqu’aux prochaines élections législatives, prévues… en 2029, ce qui a à peu près autant de chance que de voir la reine Elizabeth II remonter sur le trône. Certains de ses soutiens ont estimé qu’il ne faut pas changer de pilote d’avion dans la tempête. Mais est-ce raisonnable si l’avion fonce vers un crash ?

Le Labor a largement perdu dans ses bastions traditionnels des anciennes régions industrielles du centre et du nord de l’Angleterre, ainsi que dans certaines parties de Londres. Le principal bénéficiaire est le parti populiste Reform UK de Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit, qui a remporté plus de 300 sièges dans les conseils locaux en Angleterre et pourrait former la principale opposition en Écosse et au Pays de Galles face au Parti national écossais et au Plaid Cymru, tous deux favorables à l’indépendance. « La situation est à peu près aussi mauvaise que ce à quoi tout le monde s’attendait pour le Parti travailliste, voire pire », a déclaré John Curtice, le sondeur le plus respecté de Grande-Bretagne. Les Tories (conservateur) ont aussi reculé, arrivant en troisième position avec 250 sièges conquis à ce stade, et perdant aussi 158 sièges, ne parvenant donc pas à profiter de la défaite cuisante de leur rival historique, tandis que le parti Lib Dem progressait nettement. Tout cela témoigne du déclin des deux grands partis traditionnels et de la fragmentation du paysage politique en Grande-Bretagne comme ailleurs en Europe. Les écologistes-gauchistes, dont les campagnes électorales ont été fortement empreintes de communautarisme, ont progressé mais pas autant qu’espéré.

Nigel Farage, dont le parti Reform UK, fortement opposé à une immigration qui a changé le visage du pays, l’a emporté dans des circonscriptions dirigées depuis un demi-siècle par les travaillistes, notamment dans la région de Manchester, a salué un « changement historique » pour le système bipartisan britannique.