SalaireÂ : lâ€™Etat en prend 47,2 % du totalÂ !Â 

Comme chaque annÃ©e, lâ€™OCDE vient de publier son Ã©tude Â« Taxing Wages Â», qui classe les pays membres en fonction de lâ€™imposition sur les salaires. Comme chaque annÃ©e depuis une dÃ©cennie, la France figure dans le peloton de tÃªte du classement des impositions les plus fortes.
Le Â«Â coin fiscalÂ Â» (traduction franÃ§aise de tax wedge) se compose de 3 Ã©lÃ©ments : lâ€™impÃ´t sur le revenu, les cotisations sociales salariales et les cotisations patronales. La mÃ©thodologie repose sur trois catÃ©gories principales de mÃ©nages : le cÃ©libataire sans enfant rÃ©munÃ©rÃ© au salaire moyen national ; le couple mariÃ© avec deux enfants disposant dâ€™un seul salaire moyen national ; et le couple mariÃ© avec deux enfants disposant de deux salaires, dont lâ€™un Ã©quivaut Ã 100 % et lâ€™autre Ã 67 % du salaire moyen national.
En 2025, la France se classe 3Ã¨me position pour le coin fiscal dâ€™un salariÃ© cÃ©libataire au revenu moyen national, avec un taux de 47,2 %. Seules la Belgique (52,5 %) et lâ€™Allemagne (49,3 %) ont un pourcentage plus Ã©levÃ©. Elle se trouve ainsi nettement au-dessus de la moyenne de lâ€™OCDE, Ã©tablie Ã 35,1 %. Il y a 10 ans, elle Ã©tait Ã la 6Ã¨me place. Elle a depuis dÃ©passÃ© la Hongrie, lâ€™Italie et lâ€™Autriche.
Par rapport Ã 2024, le coin fiscal franÃ§ais est en hausse, notamment sous lâ€™effet dâ€™une progression des impÃ´ts sur le revenu de 0,06 point. Par ailleurs, si les charges patronales nâ€™ont pas augmentÃ©, elles restent les plus Ã©levÃ©es de lâ€™OCDE, Ã 26,7 %, contre une moyenne de 13,5 %, soit quasiment le double.Â
Dans lâ€™ensemble des pays de lâ€™OCDE, lâ€™imposition des revenus du travail est globalement orientÃ©e Ã la hausse. En 2025, le coin fiscal moyen a atteint son niveau le plus Ã©levÃ© depuis 2016 pour les cÃ©libataires, depuis 2015 pour les couples avec un seul salaire, depuis 2018 pour les couples avec deux salaires. Pour un travailleur cÃ©libataire au salaire moyen, il a augmentÃ© dans 24 des 38 pays de lâ€™OCDE et,Â pour un mÃ©nage avec deux enfants et un seul salaire moyen, dans 22 pays. En ce qui concerne les couples mariÃ©s avec deux enfants et un seul salaire moyen, la France se classe 2Ã¨me avec un coin fiscal de 39,1 %, seule la Turquie affichant un niveau plus Ã©levÃ©, Ã 40,3 %. Pour les couples mariÃ©s avec deux enfants disposant de deux salaires (100 % et 67 % du salaire moyen), la France se situe en 3Ã¨me position, avec un coin fiscal de 41,0 % contre une moyenne Ã 29,8 %.
A noter que les salaires bruts ont augmentÃ© dans la quasi-totalitÃ© des pays de lâ€™OCDE. Toutefois, la France enregistre la deuxiÃ¨me plus faible progression, Ã 1,4 %, derriÃ¨re la Suisse (0,7 %). Cette situation sâ€™explique notamment par une faible inflation (1,0 %), mais surtout par le poids des charges pesant sur les employeurs.
Et si, Ã tout hasard, nous baissions les charges ?
8 rÃ©ponses
Â«Â … Ã tout hasardÂ Â», c’est bien l’expression qui convient.
Baisser drastiquement les dÃ©penses publiques serait le point de dÃ©part, dans le but de cet article, mais aussi pour les autres performances fiscales qui caractÃ©risent notre pays.
On a les records qu’on peut ! Si encore le podium sur le championat des taxes avait son pendant sur la qualitÃ© des services fournis par l’Ã‰tat, mais c’est loin d’Ãªtre le cas. Le peuple devient peu Ã peu conscient de ce hiatus, jusqu’Ã quand se resignera-t-il Ã l’accepter sans vraiment broncher ?
C’est toute la question JOJO ? Le franÃ§ais me semble encore complÃ¨tement abruti !?
Le scandale de la feuille de paye va t il enfin Ã©clater?
Part salariale et part patronale sont toutes deux le fruit du travail du salariÃ©. Cette prÃ©sentation n’a d’autre but que de cacher au citoyen le prÃ©lÃ¨vement rÃ©el qu’il subit sur son travail, prÃ¨s de 50%…
Cette fourberie d’Ã©tat s’ajoute aux 60% de taxes dans le prix de l’essence pour cacher la rÃ©alitÃ© d’une taxation Ã 150%, et Ã la prÃ©sentation du dÃ©ficit budgÃ©taire Ã 5,1% … du PIB pour cacher un dÃ©ficit rÃ©el supÃ©rieur Ã 40%.
Virez moi tous ces camelots, tous complices… mais on va me taxer de complotiste bien sÃ»r. Notre Ã©lite a au moins une compÃ©tence: l’art du camouflage.
La prochaine foi, votez Sarah Knafo, un espoir d’honnÃªtetÃ© dans le paysage!
Macron aura au moins rÃ©ussi quelque chose:la France est imbattable,championne du monde du racket citoyen.Nous sommes les esclaves de l’Ã©tat.J’ai l’impression d’Ãªtre un citoyen soviÃ©tique.Je ne suis plus propriÃ©taire de mon argent.
Dans tous les domaines les taxes et charges relÃ¨vent largement de l’usure. Que faut-il en conclure ?!! en tout cas rien de bon, les usuriers n’ont jamais faits autre chose que de la destruction.
A mes dÃ©but il y a donc trÃ¨s longtemps dÃ©jÃ qu’un chef d’Entreprise me disais :
Â Â» Lorsque je donne un franc Ã un salariÃ©, l’Etat m’en prÃ©lÃ¨ve un ! Â Â»
Les entrepreneurs en sont conscients depuis trÃ¨s longtemps, mais il semble qu’ils soient les seuls, et rien ne bouge jamais !
Et encore on ne compte pas les dÃ©penses de formation, de sÃ©curitÃ©â€¦Â
C’est un luxe que d’employer du personnel aujourd’hui !
En temps qu’imprimeur je pouvais Ã©changer avec un grand nombre de chefs de petites entreprises et artisansâ€¦ phÃ©nomÃ©nal de nombre de ces responsables qui sont rentrÃ©s dans mes locaux en me disant : Â Â» j’ai du me sÃ©parer, pour raison Ã©conomique, de la plupart de mes collaborateurs, qu’est-ce que je peux mieux respirer et retrouver enfin le sentiment de travailler pour moi !Â Â»
Comparer n’a pas grand intÃ©rÃªt s’il s’agit d’une moyenne contenant l’impÃ´t et charges, sans la contrepartie Ã cet ponction. A quoi sont destinÃ©s ces prÃ©lÃ¨vements dans les autres pays et en France, (social + rÃ©galien), quel est l’Ã©pargne (6000 milliards en France, or patrimoine immobilier et paradis fiscaux) quelle est l’espÃ©rance de vie etc.. Ceci n’exclus pas de mieux gÃ©rer le budget de l’Ã©tat et les dÃ©penses sociales, de prÃ©voir, de se dÃ©fendre et se moderniser. Les vrais questions, me semble t il, sont ailleurs : Taux de naissance, d’activitÃ© et de pauvretÃ©. Les perspectives, la paix sociale et mondiale, qui coutent beaucoup d’argent.