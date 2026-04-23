SalaireÂ : lâ€™Etat en prend 47,2 % du totalÂ !Â 

Comme chaque annÃ©e, lâ€™OCDE vient de publier son Ã©tude Â« Taxing Wages Â», qui classe les pays membres en fonction de lâ€™imposition sur les salaires. Comme chaque annÃ©e depuis une dÃ©cennie, la France figure dans le peloton de tÃªte du classement des impositions les plus fortes.

Le Â«Â coin fiscalÂ Â» (traduction franÃ§aise de tax wedge) se compose de 3 Ã©lÃ©ments : lâ€™impÃ´t sur le revenu, les cotisations sociales salariales et les cotisations patronales. La mÃ©thodologie repose sur trois catÃ©gories principales de mÃ©nages : le cÃ©libataire sans enfant rÃ©munÃ©rÃ© au salaire moyen national ; le couple mariÃ© avec deux enfants disposant dâ€™un seul salaire moyen national ; et le couple mariÃ© avec deux enfants disposant de deux salaires, dont lâ€™un Ã©quivaut Ã 100 % et lâ€™autre Ã 67 % du salaire moyen national.

En 2025, la France se classe 3Ã¨me position pour le coin fiscal dâ€™un salariÃ© cÃ©libataire au revenu moyen national, avec un taux de 47,2 %. Seules la Belgique (52,5 %) et lâ€™Allemagne (49,3 %) ont un pourcentage plus Ã©levÃ©. Elle se trouve ainsi nettement au-dessus de la moyenne de lâ€™OCDE, Ã©tablie Ã 35,1 %. Il y a 10 ans, elle Ã©tait Ã la 6Ã¨me place. Elle a depuis dÃ©passÃ© la Hongrie, lâ€™Italie et lâ€™Autriche.

Par rapport Ã 2024, le coin fiscal franÃ§ais est en hausse, notamment sous lâ€™effet dâ€™une progression des impÃ´ts sur le revenu de 0,06 point. Par ailleurs, si les charges patronales nâ€™ont pas augmentÃ©, elles restent les plus Ã©levÃ©es de lâ€™OCDE, Ã 26,7 %, contre une moyenne de 13,5 %, soit quasiment le double.Â

Dans lâ€™ensemble des pays de lâ€™OCDE, lâ€™imposition des revenus du travail est globalement orientÃ©e Ã la hausse. En 2025, le coin fiscal moyen a atteint son niveau le plus Ã©levÃ© depuis 2016 pour les cÃ©libataires, depuis 2015 pour les couples avec un seul salaire, depuis 2018 pour les couples avec deux salaires. Pour un travailleur cÃ©libataire au salaire moyen, il a augmentÃ© dans 24 des 38 pays de lâ€™OCDE et,Â pour un mÃ©nage avec deux enfants et un seul salaire moyen, dans 22 pays. En ce qui concerne les couples mariÃ©s avec deux enfants et un seul salaire moyen, la France se classe 2Ã¨me avec un coin fiscal de 39,1 %, seule la Turquie affichant un niveau plus Ã©levÃ©, Ã 40,3 %. Pour les couples mariÃ©s avec deux enfants disposant de deux salaires (100 % et 67 % du salaire moyen), la France se situe en 3Ã¨me position, avec un coin fiscal de 41,0 % contre une moyenne Ã 29,8 %.

A noter que les salaires bruts ont augmentÃ© dans la quasi-totalitÃ© des pays de lâ€™OCDE. Toutefois, la France enregistre la deuxiÃ¨me plus faible progression, Ã 1,4 %, derriÃ¨re la Suisse (0,7 %). Cette situation sâ€™explique notamment par une faible inflation (1,0 %), mais surtout par le poids des charges pesant sur les employeurs.

Et si, Ã tout hasard, nous baissions les charges ?