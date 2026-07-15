La période de forte chaleur et de sécheresse que nous connaissons en ce moment en France pose une difficulté majeure pour l’agriculture française. Si nous ne pouvons pas contrôler les températures et les précipitations, les agriculteurs auraient pourtant pu atténuer l’effet de la sécheresse sur leurs cultures en les arrosant avec de l’eau issue de retenues et de « bassines ».

Alors que certaines régions étaient inondées cet hiver, l’eau manque désormais. La comparaison entre deux cartes de la situation des nappes phréatiques est parlante.

Si au 1er avril le niveau des nappes était « modérément haut » sur la majorité du territoire, il est bas et « modérément bas » sur une large partie de l’hexagone aujourd’hui. Utiliser l’eau qui tombe en abondance l’hiver pour arroser en été, c’est le but des retenues d’eau qui permettent de stocker cette eau pour la mettre à disposition des agriculteurs. Cela permet d’éviter de pomper dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau en pleine sécheresse, là où l’eau vient à manquer.

C’est ce que font déjà plusieurs pays, à grande échelle. Si, dans les vingt-cinq dernières années, la France n’est parvenue qu’à créer 5 à 10 millions de mètres cubes de nouvelles réserves d’eau, quand elles ne sont pas saccagées par des écoterroristes, l’Espagne dispose quant à elle d’environ 22 milliards de mètres cubes de stockage ! Certains diront que l’eau stockée va s’évaporer avant de pouvoir être utilisée, évoquant 20 à 60 % de pertes. En réalité, s’il y a bien de l’évaporation, elle n’est comprise qu’entre 2,3 % et 5 % du volume stocké ; ce chiffre monte à 7,7 % en période de canicule extrême. D’autres diront que prendre de l’eau de pluie et/ou de puiser dans les nappes l’hiver pour remplir les réserves de substitution va dégrader le niveau de nappes phréatiques. En réalité, une étude du BRGM menée en 2022 a démontré que les prélèvements hivernaux pour le remplissage des réserves auraient un impact négligeable sur les nappes souterraines ; il pourrait même améliorer le niveau des nappes et le débit des cours d’eau en printemps et en été.

Contrairement à ce que peuvent prêcher les membres de la France insoumise, élire Jean-Luc Mélenchon n’empêchera pas les canicules et les sécheresses. La réalité, c’est qu’il faut s’adapter pour mieux vivre et mieux produire avec ces fortes chaleurs. Les retenues d’eau sont un outil de cette adaptation pour l’agriculture, mais les prophètes de malheur préfèrent critiquer le capitalisme.