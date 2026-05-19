Une famille sur deux ne fait plus confiance à l’État

Les familles françaises sont, elles aussi, prises dans l’engrenage économique français. Le 15 mai, l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) a réalisé en partenariat avec OpinionWay une enquête auprès d’un échantillon d’environ 2 500 familles. L’enquête a récolté plusieurs informations intéressantes, dont trois qui peuvent être sujettes à interprétation. D’abord, 50 % des familles estiment que le soutien de l’État aux familles est insuffisant, soit 10 points de pourcentage de plus par rapport à 2024. Ensuite, « 53 % des parents déclarent ne pas avoir les moyens de préparer l’avenir de leur enfant », soit, là aussi, 10 points de pourcentage de plus qu’en 2024. Enfin, 13 % des parents déclarent ne pas pouvoir répondre aux besoins essentiels de leurs enfants. Globalement, la capacité financière des parents n’a jamais été aussi fragile depuis quatre ans.

Cette étude met en lumière les difficultés des familles à vivre convenablement. Si l’on décortique ces résultats, on remarque que les prestations familiales, qui ont pour objectif selon l’INSEE « d’apporter aux familles une aide compensant partiellement les dépenses engagées pour la subsistance et l’éducation des enfants », sont de l’ordre de 870 euros par enfant. Ce montant, en hausse sur dix ans, reste supérieur à la moyenne européenne, située autour de 830 euros. Malgré cela, ces prestations amortissent de moins en moins les dépenses des nombreuses familles en difficulté – alors même que la fiscalité augmente aussi par ailleurs. Autrement dit, on appauvrit les Français avec des charges toujours plus importantes, sans pour autant rendre plus riches les familles en difficulté. Énième preuve que des aides mal concentrées et mal ciblées finissent toujours par perdre en efficacité.

Cette perte d’efficacité se retrouve d’ailleurs dans plusieurs indicateurs sociaux essentiels. En France, plus d’un quart des enfants de moins de 18 ans (27,1 % précisément) sont menacés d’exclusion sociale et de pauvreté, un niveau nettement plus élevé que la moyenne européenne (24,8 %). Preuve que la pauvreté guette la nouvelle génération… Ces chiffres peuvent également être mis en lien avec les soins médicaux pour les enfants en France : le pays figure parmi les plus mauvais élèves d’Europe sur ce point, avec 5,7 % d’enfants concernés. L’une des principales raisons de ce renoncement est financière.

Plus la dépense sociale augmente, plus les familles ont le sentiment d’être fragilisées, ce qui a un impact très lourd sur la démographie (pour la première fois depuis l’après-guerre, le nombre de décès a dépassé celui des naissances en 2025). En réalité, les prestations familiales compensent de moins en moins un coût de la vie alourdi par les rigidités économiques françaises : logement cher, coût du travail élevé, fiscalité importante, inflation qui repart. L’État-providence agit davantage comme un amortisseur seulement partiel d’un système qu’il contribue lui-même à rendre plus coûteux.