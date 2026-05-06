Vous souhaitez déménager ? Demandez une aide de l’Etat !

Dans notre pays surendetté où le gouvernement cherche à faire des économies, il existe une aide, qui vient d’être revalorisée au 1er avril dernier, pour les personnes qui souhaite déménager.

Selon le site de l’Etat service-public.fr, « la prime de déménagement est destinée aux familles nombreuses ayant au moins 3 enfants à charge (nés ou à naître dans les 6 mois suivant le déménagement). » Pour bénéficier de cette prime, il faut également que le déménagement soit prévu entre le 1er jour du mois qui suit la fin du 3e mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant le 2e anniversaire du dernier enfant de la famille. Aussi, il faut être éligible aux APL (aides personnelles au logement) ou à l’ALF (allocation de logement familiale).

Versée par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole (MSA), les montants de cette prime pour 2026 sont les suivants :

– 1 147,58 € pour 3 enfants à charge (contre 1 138,49 € en 2025) ;

– 1 243,21 € pour 4 enfants à charge (contre 1 233,36 € en 2025) ;

– et 95,63 € par enfant supplémentaire (contre 94,87 € en 2025).

Ainsi, une famille de 6 enfants qui bénéficie déjà d’aides de la CAF pourrait toucher 1 434,47 € si elle fait le choix personnel de déménager.

Le fait que cette allocation, destinée aux personnes qui touchent déjà d’autres aides de l’Etat, existe et ait été revalorisée dans un contexte exécrable pour les finances publiques, démontre à quel point notre pays est un guichet d’aides sociales multiples financées par le contribuable. Toutes ces aides diverses et variées aux conditions parfois complexes nourrissent à la fois une dépendance aux politiques sociales d’une partie de la population ainsi qu’une administration pléthorique. Une remise à plat du système social et l’adoption d’une allocation sociale unique comme le propose l’IREF est plus que jamais d’actualité.