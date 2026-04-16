YaÃ«l Braun-Pivet, possible candidate Ã  la prÃ©sidentielleâ€¦ au nom de la mixitÃ©Â !

La PrÃ©sidente de lâ€™AssemblÃ©e nationale nâ€™a pas dâ€™idÃ©es, mais cela nâ€™a aucune importance. Lâ€™important Ã ses yeux, câ€™est dâ€™Ãªtre une femme politique.

Nos lecteurs sont habituÃ©s aux pendules critiques que lui consacre lâ€™Iref depuis des annÃ©es. Pour ne prendre que deux exemples, lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, la PrÃ©sidente macroniste de lâ€™AssemblÃ©e nationale rÃ©clamait davantage dâ€™impÃ´ts et elle estimait que les hÃ©ritages Â«Â tombaient du cielÂ Â».

InvitÃ©e de RTL matin le 13 avril, elle sâ€™est insurgÃ©e contre le Â«Â club de machosÂ Â» qui se dÃ©clarait quotidiennement Ã la candidature prÃ©sidentielle, en visant en dernier lieu David Lisnard. Cela ne lui convient pas, car Â«Â notre pays demeure composÃ© de 50 % de femmesÂ Â». Mais que propose-t-elleÂ ? Il faut, dit-elle, que lâ€™on Â«Â puisse se rÃ©unir ensemble (sic) en mixitÃ©, quâ€™on travaille Ã un projet pour la FranceÂ Â». Les Ã©quipes Ã©tant exclusivement masculines, il conviendrait quâ€™il y ait Â«Â des femmes autour de la table et il y en a de grand talentÂ Â». InterrogÃ©e par le journaliste, elle a dÃ©clarÃ© quâ€™elle nâ€™excluait pas dâ€™Ãªtre candidate. Sans doute car câ€™est elle-mÃªme un grand talentâ€¦

Elle nâ€™a sÃ»rement pas pris connaissance des travaux qui Ã©mergent des partis politiques autour de la candidature dÃ©clarÃ©e de leurs chefs respectifs. Nos lecteurs savent entre autres que Nouvelle Energie fournit un travail acharnÃ© pour construire un programme. Ces derniers mois, lâ€™UDR dâ€™Eric Ciotti a Ã©galement Ã©mis nombre de propositions. Lâ€™Ã©quipe de Bruno Rtailleau travaille aussi dâ€™arrache-pied. OÃ¹ YaÃ«l Braun-Pivet a-t-elle vu que le Â«Â club des machosÂ Â» ne rÃ©flÃ©chissait pas Ã un projet pour notre paysÂ ? Sans doute voulait-elle se rÃ©fÃ©rer aux candidats macronistes et assimilÃ©s, Ã commencer par Edouard Philippe dont on attend toujours un dÃ©but de commencement de programmeâ€¦

Mais surtout, il est affligeant de mettre en avant le fait dâ€™Ãªtre une femme ou un homme politique. Au demeurant, les propos de la PrÃ©sidente de lâ€™AssemblÃ©e ont Ã©tÃ© contradictoires sur le modeÂ : Â«Â Avant de parler de candidats, il faut construire un programme, mais je suis une femme politique et il faut une candidate Ã lâ€™ElysÃ©eÂ : MOIÂ Â».

Il est exact, nous lâ€™avons souvent relevÃ©, que nos femmes politiques sont aussi incompÃ©tentes que nos hommes politiques. Et effectivement, notre pays regorge de talents fÃ©minins, entre autres et dans lâ€™ordre alphabÃ©tiqueÂ : Manon Aubry, Rima Hassan, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, SÃ©golÃ¨ne Royal ou encore Marine Tondelier. Une belle brochetteÂ !

Pour notre part, nous nous moquons Ã©perdument de savoir si notre futur chef de lâ€™Ã‰tat sera un homme ou une femme. Ce qui nous importe, câ€™est quâ€™il ait dÃ©jÃ un (trÃ¨s bon) programme.