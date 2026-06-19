Accord Iran-Etats-Unis : tromperies, humiliations et confusions

Cela part mal pour les négociations sur le nucléaire prévues par l’accord-cadre entre Téhéran et Washington. De quoi soupçonner que le régime des mollahs/Pasdarans ne compte pas les mener de bonne foi et prendra tous les prétextes pour les faire traîner et faire tourner la Maison-Blanche en bourrique.

Berne a annoncé le report sine die des négociations prévues vendredi dans le pays entre Téhéran et Washington, censées lancer le processus de 60 jours pour régler le sujet central du nucléaire, notamment le fait de préciser où, quand, par qui et à quel taux serait dilué le stock de plus de 400 kg d’uranium enrichi détenu par Téhéran. L’Iran a pris pour prétexte les raids israéliens contre le Hezbollah, au Sud-Liban, en riposte à des tirs de roquettes de la milice chiite. Les frappes israéliennes ont fait 21 morts et 33 blessés selon Beyrouth, tandis que l’armée israélienne a fait état de la mort de quatre de ses soldats. Les deux belligérants ont toutefois annoncé un cessez-le-feu, vendredi soir.

Autre élément troublant : si le trafic a repris dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, franchi jeudi par 25 navires commerciaux, ou un quart de la normale, se pose la question du contrôle de ce détroit par Téhéran. Le régime iranien exige que tous les bateaux souhaitant franchir cette voie stratégique soumettent « 48 heures à l’avance » une demande de transit et un paiement sera exigé dans deux mois. En violation flagrante du droit international et en contradiction avec ce qu’affirmait Washington jusqu’à jeudi soir. Interrogé sur ce point assez humiliant pour les Etats-Unis et qui ouvre une redoutable boîte de Pandore (pourquoi Paris et Londres ne se mettraient-ils pas d’accord pour racketter tout ce qui emprunte la Manche ?), le vice-président, JD Vance, a juste bredouillé qu’il serait préférable que cela n’ait pas lieu. En langage diplomatique cela peut se traduire par « nous sommes mis devant le fait accompli mais le rapport de forces nous oblige à céder »….