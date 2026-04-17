L’Iran ouvre le détroit d’Ormuz mais Trump continue le blocus

Le détroit d’Ormuz a rouvert à la circulation commerciale et le restera pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis, a annoncé vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi. Liant cette avancée à l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban jeudi, Téhéran a toutefois prétendu que les navires marchands devraient passer dans les eaux iraniennes, et non dans le chenal habituel, du sultanat d’Oman.

Donald Trump s’est félicité de cette décision, allant même jusqu’à, bizarrement, remercier le régime des mollahs qu’il faisait bombarder jusqu’à il y a dix jours… Il a toutefois déclaré de son côté que l’armée américaine maintiendrait le blocus des ports iraniens jusqu’à ce que la « transaction » avec Téhéran soit achevée. Ce qui n’a pas, tout aussi curieusement, empêché trois tankers iraniens de franchir sans encombre le détroit vendredi midi.

Devant ces annonces globalement positives dans la perspective d’une réouverture de cette artère vitale de l’économie mondiale, d’un prolongement du cessez-le-feu, voire d’un accord entre Washington et Téhéran, les cours du pétrole ont chuté d’environ 9% dans la foulée, à 90,93 dollars le baril de brent.

Donald Trump a évoqué jeudi une possible rencontre entre les Etats-Unis et l’Iran dans le courant du week-end, affirmant que Téhéran avait proposé de ne pas se doter de l’arme nucléaire pendant plus de 20 ans. « Nous verrons ce qui se passera. Mais je pense que nous sommes très proches de conclure ». Déclaration qui a de quoi laisser perplexe, comme d’habitude avec le président américain porté sur les contradictions et les déclarations confuses. En effet, il affirmait aussi vendredi matin que l’Iran avait accepté de céder à on ne sait quel tiers de confiance, son stock d’uranium de qualité quasi-militaire (à 60 % d’uranium enrichi en isotope 235), ce qui constituerait une capitulation inattendue de la part de Téhéran. Au demeurant, un engagement solennel de Téhéran de ne pas chercher à acquérir la bombe atomique n’aurait sans doute aucune valeur ; c’est précisément ce que le régime prétend depuis longtemps alors que tout indique le contraire ; la teneur en isotope 235, celui des réactions en chaine, de son stock est très proche du seuil de 90 % permettant de produire des explosions atomiques, et quinze fois supérieur à celui suffisant pour produire de l’électricité…