Affaire GrassetÂ : Macron a encore manquÃ© une occasion de se taireÂ !

Ce quâ€™il est dÃ©sormais convenu dâ€™appeler lâ€™affaire Grasset secoue le microcosme germanopratin. Rappelons briÃ¨vement les faits : le 14 avril 2026, un communiquÃ© du groupe Hachette annonce le dÃ©part dâ€™Olivier Nora, patron de Grasset depuis 26 ans. Plus de 130 auteurs (depuis rejoints par dâ€™autres) de la maison dâ€™Ã©dition signent une lettre ouverte dÃ¨s le lendemain pour soutenir Nora et annoncer quâ€™ils quittent Grasset.

Câ€™est leur droit le plus strict. Comme câ€™est celui de Vincent BollorÃ©, patron du groupe Hachette, de se sÃ©parer dâ€™un collaborateur qui ne lui convient plus. Dans leur lettre ouverte, les ex-auteurs maison affirment que le licenciement de Nora est Â«Â une atteinte inacceptable Ã lâ€™indÃ©pendance Ã©ditoriale et Ã la libertÃ© de crÃ©ationÂ Â». On se demande en quoi leur Â«Â libertÃ© de crÃ©ationÂ Â» est atteinte par la dÃ©cision de BollorÃ©Â ? Quant Ã lâ€™indÃ©pendance Ã©ditoriale qui leur est si chÃ¨re, il ne tient quâ€™Ã eux de la dÃ©fendre en crÃ©ant leur maison dâ€™Ã©dition. Si Grasset appartient Ã Hachette depuis 1981, câ€™est sans doute parce que, indÃ©pendant, il avait du mal Ã Ãªtre viable.

Lâ€™affaire aurait pu en rester lÃ . Mais Emmanuel Macron a cru bon de sâ€™en mÃªler. Au Festival du livre de Paris le 17 avril, il a estimÃ© quâ€™il Ã©tait important de Â«Â dÃ©fendre le pluralisme Ã©ditorialÂ Â». Nous retrouvons-lÃ la petite musique macronienne qui a dÃ©jÃ Ã©tÃ© jouÃ©e Ã propos des chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision, et singuliÃ¨rement celles du groupe BollorÃ©. Quâ€™Emmanuel Macron et lâ€™Etat sâ€™occupent donc du pluralisme dans les mÃ©dias publics qui en ont cruellement besoin comme lâ€™a montrÃ© la commission dâ€™enquÃªte Alloncle. Pour le reste, câ€™est lâ€™affaire des clients. Comme lâ€™indique le Syndicat national des Ã©diteurs, il y a autour de 10.000 maisons d’Ã©dition en France aujourdâ€™hui. Cela devrait suffire Ã assurer le Â«Â pluralisme Ã©ditorialÂ Â».

Le prÃ©sident de la RÃ©publique aurait mieux fait de se taire. Car le lendemain nous apprenions que le diffÃ©rend entre BollorÃ© et Nora nâ€™Ã©tait liÃ© quâ€™aux performances Ã©conomiques dÃ©cevantes de lâ€™Ã©diteur. Dans le Journal du dimanche, Vincent BollorÃ© Ã©critÂ : Â«Â le chiffre dâ€™affaires, qui Ã©tait de 16,5 millions dâ€™euros en 2024, est descendu Ã 12 millions en 2025 et le rÃ©sultat opÃ©rationnel, qui Ã©tait de 1,2 million dâ€™euros en 2024, a diminuÃ© de moitiÃ© pour ne reprÃ©senter plus que 0,6 million en 2025. Pendant ce mÃªme temps, la rÃ©munÃ©ration annuelle dâ€™Olivier Nora est passÃ©e de 830.000 euros Ã 1,017 million dâ€™euros, et cette rÃ©munÃ©ration payÃ©e par Hachette nâ€™a Ã©tÃ© facturÃ©e que pour moitiÃ© Ã Grasset, amÃ©liorant ainsi les charges apparentes de Grasset et donc son rÃ©sultat ainsi prÃ©sentÃ©.Â Â»

Tous les auteurs signataires de la lettre ouverte, qui ont discutÃ© durement de leurs droits dâ€™auteurs ou qui se sont fait refuser des Ã -valoir (avances) parce que, argumentait souvent Olivier Nora, Grasset nâ€™a pas les moyens, apprÃ©cieront Ã sa juste valeur la rÃ©munÃ©ration de leur protÃ©gÃ©Â !