Au lieu de s’en prendre aux retraités, mieux vaudrait changer le système

C’est une musique qu’on entend de plus en plus. Les retraités seraient des profiteurs. Ils seraient les grands gagnants du système par répartition grâce auquel ils se seraient enrichis. Début mai, dans sa dernière lettre au président de la République, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, soutient que la France doit éviter une « dérive gérontocratique ». Selon lui, « nous sommes en train de choisir les seniors contre les jeunes ». C’est inexact.

D’abord, les politiques en faveur des jeunes se comptent par dizaines et elles ont été lancées sous tous les gouvernements. Selon un rapport (2025) de la Cour des comptes, même si « l’évaluation du coût des différentes politiques publiques en faveur des jeunes est complexe », il est estimé à 53 Md€ pour les 15 – 25 ans. Il est donc faux de dire que les jeunes sont abandonnés. Que les politiques en leur faveur soient inefficaces, en revanche, c’est une réalité au vu des résultats.

Ensuite, les retraités ne sont nullement coupables. Ils bénéficient d’un système qui leur a été imposé et qui existe depuis 80 ans ! Ils n’ont pas eu le choix. C’est l’Etat qui a mal géré les deniers publics et se trouve aujourd’hui en faillite. Les retraités n’ont pas délibérément « profité », dans le mauvais sens du terme, de leur situation. Les taxer plus ne renflouera pas les caisses. C’est à l’Etat de se réformer et de changer le système de retraite en lançant le passage vers la capitalisation et en mettant fin au régime spécial des fonctionnaires payé par… les contribuables (le taux de cotisation de l’Etat est même passé de 78,28% à 82,28% le 1er janvier 2026 !).

Le « retraité bashing » n’est qu’un artifice pour ne pas s’attaquer aux vrais problèmes. Détourner l’attention sur un bouc émissaire, c’est repousser les changements vitaux dont la France a besoin.