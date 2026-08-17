Canicule : ce que les bulletins météo ne disent pas assez

L’Europe cuit depuis une semaine, les records tombent. Rien de tout cela n’est contestable. Ce qui l’est davantage, c’est le mot « record », asséné chaque été sans que personne n’en explique le périmètre avec la rigueur qui s’imposerait.

Vasile Ersek, paléoclimatologue à l’université de Northumbria, à Newcastle, vient de le rappeler dans un entretien au plus important quotidien roumain, Adevărul. Les records dont nous parlons se rapportent exclusivement aux relevés systématiques et homogènes qui ont commencé après 1860, quand les premiers réseaux météorologiques modernes ont assuré une couverture suffisamment large. Soit un siècle et demi, ce qui est très peu. Les bulletins le rappellent parfois mais n’insistent pas suffisamment sur les limites de cette précision qui, si l’on veut être honnête, sont essentielles.

Car à l’échelle géologique, le thermomètre a connu bien pire. Sur le territoire roumain par exemple, il y a plus de cinquante millions d’années, le climat était tropical. C’est de là que vient l’abondance du calcaire : cette roche se forme dans les mers chaudes, à partir des coraux et des coquilles calcitiques qui s’accumulent au fond de l’eau. La température moyenne du globe était alors supérieure d’environ quinze degrés à celle d’aujourd’hui, il n’existait aucune calotte glaciaire, et le niveau des mers était bien plus élevé. En Antarctique, à la même époque, poussaient des forêts : un collègue d’Ersek en a retrouvé le pollen dans les sédiments marins.

Puis la Terre s’est refroidie. Pour des raisons liées au cycle du carbone et à la baisse progressive de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Aucun humain dans l’équation.

Plus troublant encore : depuis 2.5 millions d’années, le froid a été la règle. Des périodes glaciaires d’environ cent mille ans, entrecoupées d’interglaciaires de dix à douze mille ans aux températures comparables aux nôtres. En suivant ce rythme naturel, nombre de scientifiques estiment que nous devrions aujourd’hui nous diriger vers une nouvelle glaciation. Une hypothèse solidement argumentée veut d’ailleurs que l’influence humaine sur le climat n’ait pas commencé avec l’ère industrielle, vers 1780, mais il y a huit mille ans, avec les premiers grands défrichements agricoles en Europe et en Asie, prolongés il y a cinq mille ans par la riziculture asiatique et ses émissions de méthane. L’agriculture néolithique aurait ainsi empêché le retour des glaces.

Ersek ne tire aucune conclusion définitive mais confirme que les changements actuels sont plus rapides que dans le passé. Les habitants de cette Terre, eux, aimeraient qu’on leur présente des données fiables avant de leur imposer toutes sortes de mesures restrictives et impôts punitifs sans avoir sérieusement évalué leur pertinence.