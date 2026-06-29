Monique Barbut : une militante écologiste plutôt qu’une ministre

Elle est ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature depuis le 12 octobre 2025. Personne ne la connaissait jusqu’à ce qu’elle se hasarde, le 26 juin dernier, à faire des prévisions météorologiques à dix jours. Lors d’un déplacement en région parisienne, elle annonçait, en effet, une nouvelle canicule entre les 6 et 14 juillet. Aussitôt les médias ont relayé l’information et le grand public découvrait que la ministre de la Transition écologique était en réalité Madame Météo. Ou plutôt, Madame Irma car Météo-France a immédiatement rappelé que des prévisions si lointaines étaient pour le moins sujettes à caution.

Monique Barbut faisait ainsi son entrée fracassante dans l’arène politique après huit mois de présence au ministère. Jusqu’alors, elle n’avait pas défrayé la chronique avec ses petites phrases. Elle s’est largement rattrapée depuis en fustigeant ceux qui défendent la climatisation.

Madame Barbut est manifestement déconnectée de la réalité quotidienne des Français qui, comme nous le rappelions hier, ne sont pas particulièrement préoccupés par l’écologie. Mais peut-on attendre autre chose d’une ministre militante que des prises de position idéologiques ?

Monique Barbut a travaillé plus de 20 ans à l’Agence française de développement (AFD), machin qui dépense sans compter l’argent des contribuables dans des projets douteux et politiquement orientés, avant de prendre la présidence du WWF France, organisme largement arrosé de subventions publiques (plus de 5 millions d’euros en 2024) provenant en grande partie du… ministère de la Transition écologique.

Il n’est manifestement jamais venu à l’esprit de quiconque – président de la République et Premier ministre en tête – qu’il puisse y avoir là conflit d’intérêts. Pas seulement à propos des subventions au WWF, mais aussi et surtout parce que Madame Barbut aura à prendre des décisions dans l’intérêt général et non pas défendre bec et ongles la cause écologiste.

Qu’aurait-on dit si Alexandre Saubot, président de France industrie, avait été nommé ministre de l’Industrie ou si Thierry Nier, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, avait accédé au ministère des Transports ?

S’il est nécessaire qu’ils connaissent un minimum leur sujet, les ministres ne doivent pas pour autant être les militants d’une cause. En réalité, ce qu’on leur demande, c’est d’avoir un peu de jugeotte. Madame Barbut en a manqué ces derniers jours. La chaleur, sans doute !