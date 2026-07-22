Canicules : ce que l’on sait… et ce que l’on cherche encore à comprendre

Les épisodes caniculaires de juin et de juillet 2026 ont suscité de nombreuses interrogations. Dans les médias, une même explication est souvent avancée : le réchauffement climatique. Pourtant, comme souvent en sciences, la réalité est plus nuancée. Avant de rechercher les causes profondes d’un phénomène, encore faut-il comprendre les mécanismes qui le produisent.

Les canicules ne sont d’ailleurs pas une nouveauté. L’histoire du climat européen, notamment les travaux d’Emmanuel Le Roy Ladurie, rappelle que notre pays a connu, au fil des siècles, de nombreuses périodes de chaleur exceptionnelle, parfois accompagnées de sécheresses sévères. Cette variabilité naturelle n’est nullement incompatible avec l’élévation progressive des températures observée depuis la fin du XIXᵉ siècle. La période de 1937 à 1949 a produit son lot « d’anomalies climatiques », canicules, sécheresses, froidures, qui conduisirent aux plus grands incendies constatés en France. Elle rappelle simplement que le climat résulte de la superposition d’une tendance de fond et de fluctuations naturelles parfois importantes.

L’interprétation des températures mérite également quelques précautions

Les températures moyennes constituent un excellent indicateur de tendance, mais elles ne résument pas à elles seules toute la complexité du système climatique. De même, les îlots de chaleur urbains peuvent localement majorer les températures mesurées. Les réseaux météorologiques prennent aujourd’hui cet effet en considération, même si son ampleur exacte continue d’être étudiée.

La canicule observée en France durant l’été 2026 s’explique avant tout par une situation météorologique bien identifiée : un blocage anticyclonique durable (figure 1). Habituellement, les perturbations atlantiques traversent l’Europe d’ouest en est. Lorsqu’un puissant anticyclone demeure stationnaire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, cette circulation est interrompue. Les perturbations contournent la zone de hautes pressions, le ciel reste dégagé et le rayonnement solaire réchauffe progressivement les sols.

À cette situation s’ajoute fréquemment un flux de sud ou de sud-ouest, qui transporte des masses d’air déjà très chaudes depuis la péninsule Ibérique ou l’Afrique du Nord. Enfin, la subsidence – lente descente de l’air au sein de l’anticyclone – provoque un réchauffement adiabatique (figure 2). En s’enfonçant dans des couches atmosphériques de pression croissante, l’air est comprimé et sa température augmente sans apport extérieur d’énergie. Cette compression assèche également l’atmosphère, limite la formation des nuages et renforce encore l’ensoleillement. L’ensemble constitue une mécanique remarquablement efficace pour installer une canicule.

Ces mécanismes sont bien connus des météorologues. La question la plus difficile est d’une autre nature : pourquoi ces situations de blocage apparaissent-elles à certains moments et semblent-elles parfois persister davantage ? C’est ici que commence le domaine de la climatologie.

Le climat résulte de l’interaction permanente entre l’atmosphère, les océans, la cryosphère, les continents et le rayonnement solaire.

Des oscillations naturelles telles que la NAO (Oscillation Nord-Atlantique), l’ENSO (El Niño–La Niña) ou encore l’AMOC (Courant méridien de retournement atlantique) modifient la circulation atmosphérique à différentes échelles de temps. À ces phénomènes s’ajoutent les échanges radiatifs impliquant la vapeur d’eau – principal gaz à effet de serre naturel –, le dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre, les nuages, les aérosols et de nombreux autres paramètres. Comprendre leurs interactions constitue l’un des principaux défis de la climatologie contemporaine. Par conséquent, imputer au seul CO 2 le réchauffement constaté actuellement repose sur un grand nombre d’incertitudes.

Par ailleurs, attribuer directement la formation d’un blocage anticyclonique ou d’une canicule particulière à ce seul facteur serait simplifier un système où interviennent de nombreux mécanismes dynamiques encore peu connus. Les épisodes caniculaires résultent avant tout de la circulation atmosphérique ; les raisons de l’évolution éventuelle de leur fréquence ou de leur persistance restent un sujet actif de recherche … et d’incertitudes !

Les observations satellitaires mondiales (figure 3) rappellent enfin qu’un épisode exceptionnel à l’échelle d’un pays ne reflète pas nécessairement l’état thermique de l’ensemble de la planète. En effet, le dernier pointage des températures globales moyennes de juin se situe bien en deçà des moyennes de juin des deux années précédentes. Comme toujours en climatologie, il convient de distinguer les événements locaux des tendances globales, et les variations de courte durée des évolutions observées sur plusieurs décennies.

La science progresse précisément en distinguant ce qui est solidement établi de ce qui demeure à expliquer. Les mécanismes physiques qui conduisent à une canicule sont aujourd’hui assez bien compris, bien que difficiles à prévoir à moyen terme. En revanche, les causes profondes des configurations atmosphériques qui les favorisent continuent d’alimenter les recherches. Cette distinction est essentielle : elle rappelle que le doute raisonné n’est pas une faiblesse de la science, mais l’un des moteurs de son progrès.

Un article plus détaillé se trouve à cette adresse, billet n° 36 : https://www.affaireclimatique.fr/page5.html