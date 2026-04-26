Clause de conscience : le boomerang que les auteurs ont lancÃ© contre eux-mÃªmes

L’affaire Grasset est un Ã©pisode dâ€™une guerre culturelle et politique. AprÃ¨s le limogeage de son PDG Olivier Nora par Vincent BollorÃ©, 170 auteurs ont claquÃ© la porte de la rue des Saints-PÃ¨res, rejoints par plus de 300 plumes.

Depuis Sartre et Beauvoir, la gauche germanopratine sâ€™Ã©tait arrogÃ© le monopole de la culture. Elle laissait publier quelques penseurs libÃ©raux ou de droite dans des maisons dâ€™Ã©ditions marginales. Mais elle sâ€™Ã©meut dÃ©sormais quâ€™ils puissent avoir accÃ¨s aux grands du mÃ©tier. Elle apprÃ©ciait Boualem Sensal quand il Ã©tait un auteur algÃ©rienÂ ; elle le hait de dÃ©noncer un mauvais islam et de soutenir David Lisnard. Elle dÃ©fend la retraite Ã 60 ans, mais elle a pris fait et cause pour Olivier Nora, priÃ© par son employeur de quitter ses fonctions Ã 66 ansÂ ! La vraie raison est quâ€™elle veut la peau dâ€™affreux patrons capitalistes qui pratiquent le mÃ©tier de lâ€™Ã©dition sans se plier Ã la doxa palÃ©o-marxiste.

Mais en revendiquant une clause de conscience qui affaiblira les maisons dâ€™Ã©dition, les auteurs pourraient tomber dans un piÃ¨ge quâ€™ils auraient eux-mÃªmes tendu.

Des analogies infondÃ©es

La revendication sâ€™est construite par emprunt Ã la clause de conscience des journalistes, crÃ©Ã©e en 1935. Mais comparaison nâ€™est pas raison. Les situations sont diffÃ©rentes. Le journaliste est salariÃ©, engagÃ© dans une relation de subordination, et contribue directement Ã une production collective â€“ le journal â€“ dont la ligne Ã©ditoriale est essentielle pour le lecteur. Celui-ci sâ€™abonne, nâ€™achÃ¨te pas seulement des articles mais une orientation, une Â« marque Â» intellectuelle, une sensibilitÃ©.

Rien de tel dans le livre. L’auteur n’est pas salariÃ©, il signe un contrat commercial, livre par livre, et reste libre de porter son prochain manuscrit ailleurs, sauf clause contractuelle contraire. Le lecteur, lui, achÃ¨te un livre, une Å“uvre singuliÃ¨re â€“ pas une maison dâ€™Ã©dition. Chaque livre a son identitÃ© propre. Personne ne se dÃ©tournerait de Houris de Kamel Daoud parce que Gallimard aurait changÃ© d’actionnaire.

La vraie clause de conscience â€“ celle des mÃ©decins face Ã l’avortement, des pharmaciens face Ã certaines prescriptions, des avocats devant les turpitudes de leurs clients â€“ porte sur des actes que le professionnel doit personnellement accomplir contre sa morale. Un auteur n’est dans aucune de ces situations.

Lâ€™arbitraire tuerait lâ€™Ã©conomie du livre

Un contrat d’Ã©dition est un contrat librement passÃ© par un auteur pour confier la publication de son tapuscrit Ã un Ã©diteur. Celui-ci verse une redevance Ã lâ€™auteur qui en Ã©change lui permet de diffuser lâ€™Å“uvre dans les conditions dÃ©finies dâ€™un commun accord. Ainsi garanti, l’Ã©diteur prend le risque industriel et commercial de la publication, paie l’impression, assure la distribution et le marketing. Permettre Ã un auteur de dÃ©noncer unilatÃ©ralement ce contrat parce que l’actionnaire a dÃ©plu Ã sa conscience, c’est rÃ©Ã©crire rÃ©troactivement les rÃ¨gles du jeu et ouvrir Ã lâ€™arbitraire. C’est aussi dÃ©truire la valeur du catalogue, principal actif d’une maison d’Ã©dition.

Paradoxalement, les obligations que les signataires veulent faire peser sur les Ã©diteurs risquent de fragiliser les structures les plus modestes et dâ€™accÃ©lÃ©rer la concentration du secteur de lâ€™Ã©dition. Un petit Ã©diteur indÃ©pendant craindra de voir la moitiÃ© de son catalogue s’Ã©vaporer Ã chaque changement de direction. Les repreneurs hÃ©siteront Ã racheter des maisons dont les actifs fondent au grÃ© des humeurs. Pour les auteurs, moins de maisons, moins de concurrence, moins d’Ã -valoir â€“ câ€™est exactement le contraire de ce qu’ils prÃ©tendent dÃ©fendre. Le pluralisme Ã©ditorial est la meilleure protection des auteurs et la garantie de leur libertÃ©.Â Ilse nourrit de souplesse contractuelle, pas de rigiditÃ©s lÃ©gislatives.

En polÃ©miquant contre les Ã©diteurs qui naviguent dÃ©jÃ Ã vue dans un marchÃ© dÃ©clinant, et en voulant ajouter des contraintes Ã leurs contraintes, ces Ã©crivains tirent sur lâ€™ambulance. Ils affaiblissent encore un peu plus le marchÃ© en difficultÃ© qui les fait vivre et connaÃ®tre. L’indignation contre un actionnaire est un sentiment qui ne fait pas une bonne politique. La libertÃ© du marchÃ© protÃ¨ge les acteurs de ce marchÃ© mieux que des rÃ¨gles excessives. Celles-ci ont nÃ©cessairement un coÃ»t que ceux qui les supportent mettent toujours en partie Ã la charge de ceux qui en bÃ©nÃ©ficient.

Lâ€™Ã©quilibre du droit

La possibilitÃ© pour un auteur de rompre son contrat quand son Ã©diteur ne lui plairait plus serait une clause potestative susceptible dâ€™Ãªtre considÃ©rÃ©e comme nulle et non avenue. Mais au-delÃ des contrats, les auteurs liguÃ©s contre leur maison dâ€™Ã©dition revendiquent un nouveau Â«Â droit crÃ©anceÂ Â» imposÃ© par notre Etat-nounou pour protÃ©ger de faibles auteurs face Ã des ogres de lâ€™Ã©dition. Pourtant dans ce marchÃ©, auteurs et Ã©diteurs sont nÃ©cessairement associÃ©sÂ : aucun ne peut exister sans lâ€™autreÂ ! Le Code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle prÃ©voit dÃ©jÃ les obligations des deux parties et les cas dans lesquelles chacune peut dÃ©noncer le contrat en cas de dÃ©faillance de lâ€™autre. Ces cas reposent sur des faits objectifs, pas sur l’humeur idÃ©ologique de lâ€™une des parties. Une clause de conscience, par construction, est subjective. Le droit est objectif et câ€™est pourquoi il est protecteur.

Dâ€™ailleurs, aucun pays comparable Ã la France n’a jugÃ© utile d’inscrire une telle clause dans son droit de l’Ã©dition. Aux Ã‰tats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, les auteurs signent des contrats commerciaux classiques. La seule clause Â« morale Â» qui existe â€” la morals clause anglo-saxonne â€” fonctionne exactement en sens inverse : elle permet Ã l’Ã©diteur de rompre si l’auteur est accusÃ© d’un comportement condamnableâ€¦

Si les auteurs veulent une protection, une clause dâ€™intuitu personae, rien ne les empÃªche de la nÃ©gocier. Libre Ã l’Ã©diteur de l’accepter, au prix d’une moindre rÃ©munÃ©ration. C’est une logique saine : on paie le risque qu’on fait supporter. Chacun est responsable de ses choix.

Introduire une clause de conscience dans lâ€™Ã©dition tendrait Ã introduire dans le mÃªme temps une police de la pensÃ©e. Elle brouillerait les limites du droit de propriÃ©tÃ© et lâ€™amoindrirait au risque de rÃ©duire les libertÃ©s des Ã©crivains eux-mÃªmes. Â«Â OÃ¹ trouver une puissance capable de contrebalancer cette puissance formidable de l’Ã‰tat ? Il nâ€™y en pas dâ€™autre que la propriÃ©tÃ©Â Â» rÃ©pondait Proudhon. La nomenklatura intellectuelle se tourne vers lâ€™Etat pour reprendre la main quâ€™elle est en train de perdre sur la culture. Mais elle prend ainsi le risque dâ€™en Ãªtre un jour la victime soumise Ã un nouveau LÃ©viathan.