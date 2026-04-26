Code-barre de la naissance Ã  la mort : le socialiste Boris Vallaud raconte des sornettes

Â« Le monde est devenu une grande boutique, tout a son code-barre ou son Ã©tiquette de la naissance Ã la mort Â». En prÃ©sentant son ouvrage Nos vies ne sont pas des marchandises, le dÃ©putÃ© des Landes Boris Vallaud nous a donnÃ© sa vision du monde actuel. Ã€ lâ€™en croire, crÃ¨ches, Ã©ducation, santÃ©, logement, Ehpad et pompes funÃ¨bres seraient devenus de simples produits de consommation. Selon lui, il faudrait donc redonner Ã la Â« dÃ©libÃ©ration dÃ©mocratique Â» le pouvoir de dÃ©cider ce qui a de la valeur. Elle serait en effet plus juste que la loi du marchÃ©, qui est Â« toujours la loi du plus fort Â». Philosophe improvisÃ©, il conclut sa diatribe ainsi : Â« La libertÃ©, elle est Ã©minemment socialiste Â».

Faut-il toutefois sâ€™Ã©tonner de tels propos de la part de quelquâ€™un qui nâ€™a jamais travaillÃ© dans le secteur privÃ© ? M. Vallaud, qui se prÃ©sente comme Â« rÃ©formiste radical Â», semble ignorer les grandes leÃ§ons du XXÃ¨me siÃ¨cle : partout oÃ¹ le pouvoir politique (et donc des hommes dâ€™Ã‰tat, hauts fonctionnaires et technocrates) a prÃ©tendu Ãªtre mieux placÃ© que les acteurs Ã©conomiques pour allouer les ressources, il en a rÃ©sultÃ© pÃ©nuries et catastrophes Ã©conomiques. Son analyse est dâ€™autant plus erronÃ©e que la plupart des secteurs citÃ©s sont dÃ©jÃ rÃ©glementÃ©s ou financÃ©s par lâ€™argent public. Lâ€™Ã©ducation, la santÃ© ou le logement nâ€™Ã©voluent pas dans le cadre de libre marchÃ©, mais dans des environnements administrÃ©s oÃ¹ l’Ã‰tat intervient par des rÃ©glementations, des directives ou un contrÃ´le des prix. Dans lâ€™Ã©ducation par exemple, il agit comme un acteur monopolistique et garde un certain contrÃ´le sur les Ã©tablissements qui lui font concurrence. MÃªme chose dans la santÃ© avec le monopole de la SÃ©curitÃ© sociale, le contrÃ´le des prix, lâ€™installation des mÃ©decins ou les hÃ´pitaux. Sans parler du logement, oÃ¹ l’Ã‰tat subventionne, impose des quotas de logements sociaux et un contrÃ´le des loyers, ou encore rÃ©glemente lâ€™offre Airbnb.

Pour Boris Vallaud, la social-dÃ©mocratie classique ne suffit pas pour Â« prÃ©venir, redistribuer, rÃ©parer Â». Nous nous permettons de poser la question suivante : oÃ¹ placer la limite Ã lâ€™intervention de l’Ã‰tat ? Sâ€™il revient aux hommes politiques (ou aux Ã©lecteurs) de dÃ©cider de ce qui a de la valeur et de ce qui nâ€™en a pas, rien nâ€™empÃªche, en thÃ©orie, dâ€™Ã©tendre ce raisonnement Ã toujours plus de domaines au nom de la Â« solidaritÃ© Â» ou de Â« lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral Â». Or, la solidaritÃ© forcÃ©e nâ€™est pas de la solidaritÃ© ; et il nâ€™existe que des intÃ©rÃªts particuliers. Dans le monde de M. Vallaud, la libertÃ© dâ€™Ã©changer ou dâ€™entreprendre nâ€™existe plus. Involontairement, il dÃ©montre par lui-mÃªme que libertÃ© et socialisme sont antinomiques : la libertÃ© au sens socialiste du terme conduit moins Ã Ã©manciper les individus de la tutelle Ã©tatique quâ€™Ã les replacer sous la dÃ©pendance dâ€™arbitrages collectifs.