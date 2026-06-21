Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
dimanche 21 juin 2026

Création de la « Direction de l’intelligence artificielle et du numérique », ou l’art français de bureaucratiser l’innovation

Temps de lecture : 2 minutes

À Bercy, on ne supprime jamais vraiment les structures, on les fait grossir ou on les multiplie. La dernière illustration en date porte un nom que l’on a l’impression d’avoir déjà vu des dizaines de fois : la Direction de l’intelligence artificielle et du numérique (DIAN). Cette nouvelle direction a pour mission de piloter la stratégie IA des ministères économiques et financiers.

Dans un communiqué, le ministère de l’Économie se félicite que « Bercy devienne le premier ministère à se doter d’une direction intégrant explicitement l’intelligence artificielle dans son périmètre et son intitulé ». Mais avions-nous réellement besoin de cette nouvelle direction pour intégrer l’intelligence artificielle au sein du ministère ? Rien n’est moins sûr.

Dans un pays qui ne manque déjà pas de structures publiques, la démarche a quelque chose de familier. À partir du moment où une nouvelle technologie apparaît, la réponse institutionnelle ne consiste presque jamais à simplifier l’existant ; elle passe par la création, ou le renforcement, d’un nouvel organe. La DIAN vient ainsi s’ajouter à un paysage déjà particulièrement dense de directions, d’agences, de services, de « machins administratifs ».

Le communiqué précise également que « cette stratégie reposera sur un effort massif de formation et d’accompagnement des agents, afin que chacun puisse tirer pleinement parti des nouvelles possibilités offertes par l’intelligence artificielle ». Une ambition qui est certes louable. Mais à quel prix ?

Le ministre chargé de l’Action publique et des Comptes publics, David Amiel, justifie la création de cette direction en expliquant que « l’intelligence artificielle doit permettre à l’administration de gagner en efficacité et en réactivité». L’argument n’est pas dénué de sens. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas envisager, comme le font plusieurs pays, une réduction du nombre de fonctionnaires rendue possible par les gains de productivité attendus ? Au regard de l’évolution du nombre de fonctionnaires en France, la question mérite d’être posée.

L’IA est censée alléger les tâches administratives et rationaliser l’action publique. Pourtant, pour l’instant, son déploiement semble surtout s’accompagner d’une nouvelle couche administrative chargée de l’organiser. Une forme de logique circulaire dont les grandes organisations publiques françaises semblent avoir du mal à se défaire.

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints