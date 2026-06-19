Discrimination positive : la Californie favorise les entreprises certifiées « LGBT »

En Californie, la discrimination positive ne concerne plus seulement les minorités ethniques ou les femmes. Depuis plusieurs années, les autorités démocrates ont étendu les programmes de diversité aux entreprises détenues par des personnes LGBT. Dans un article publié dans City Journal, Christopher Rufo et Austen Hufford décrivent un système qui pousse les compagnies d’électricité, de gaz ou de télécommunications à attribuer une partie de leurs contrats à des entreprises officiellement certifiées LGBT.

Ces programmes sont pilotés par la Commission californienne des services publics (CPUC), qui supervise les entreprises privées de distribution d’énergie et d’eau. À l’origine, une loi de 1986 imposait aux opérateurs de favoriser les entreprises dirigées par des femmes ou des « minorités ». Sous les gouverneurs démocrates, le programme a été élargi. Depuis 2022, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 25 millions de dollars doivent consacrer un certain pourcentage de leurs achats à des sociétés certifiées LGBT. Cela représenterait près de 633 millions de dollars par an. En pratique, cependant, on trouve tout et n’importe quoi par ces entreprises certifiées.

Pour être certifiés LGBT, les dirigeants d’entreprise doivent fournir divers documents attestant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre : lettres d’associations LGBT, témoignages de proches, lettre de la Chambre de commerce nationale LGBTQ+, certificat médical attestant une transition de genre… « Si j’avais été un homme blanc hétérosexuel, je n’aurais peut-être pas bénéficié des mêmes opportunités », témoigne Mary Ann Horton, un pionnier des débuts d’Internet qui est aujourd’hui une femme trans.

En principe, la discrimination positive dans les marchés publics est illégale. En 1996, les californiens avaient adopté la Proposition 209, qui interdit tout traitement préférentiel fondé sur la race, le sexe ou l’origine ethnique dans les marchés publics et aussi dans l’emploi public et l’éducation publique. Ils ont d’ailleurs rejeté, par référendum, une tentative visant à abroger cette interdiction en 2020. La CPUC prétend que les programmes de diversité n’imposent ni quotas, ni obligations. Mais les entreprises concernées doivent transmettre des rapports détaillés, fixer des objectifs de progression et justifier tout écart par rapport aux cibles définies par le législateur.

Les Californiens n’ont pas besoin d’un marché de l’électricité fourni par des entrepreneurs homosexuels ; ils ont avant tout besoin d’un marché qui fonctionne. Les entreprises devraient avoir pour priorité la compétence, la qualité et le coût, et non l’orientation sexuelle des dirigeants.