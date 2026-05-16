Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
samedi 16 mai 2026

En 2025, l’Union européenne a généré un excédent de 24,7 milliards d’euros de produits agricoles

Temps de lecture : < 1 minute

Selon Eurostat, la balance commerciale des produits agricoles est excédentaire pour l’Union européenne, avec 238,2 milliards d’euros d’exportations contre 213,5 milliards d’euros d’importations, soit un excédent de 24,7 milliards d’euros.

Même s’il convient de souligner que, depuis 2015, la balance commerciale des produits agricoles demeure largement excédentaire, mais tend à se réduire progressivement, avec une augmentation annuelle de 4,4 % des exportations agricoles, contre une progression légèrement supérieure de 5,0 % des importations sur la période 2015-2025. Pour ce qui est de la France, l’excédent commercial alimentaire s’est établi à 200 millions d’euros en 2025 alors qu’en 2024, il était encore excédentaire de 3,9 milliards d’euros.

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints