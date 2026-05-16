En 2025, l’Union européenne a généré un excédent de 24,7 milliards d’euros de produits agricoles

Selon Eurostat, la balance commerciale des produits agricoles est excédentaire pour l’Union européenne, avec 238,2 milliards d’euros d’exportations contre 213,5 milliards d’euros d’importations, soit un excédent de 24,7 milliards d’euros.

Même s’il convient de souligner que, depuis 2015, la balance commerciale des produits agricoles demeure largement excédentaire, mais tend à se réduire progressivement, avec une augmentation annuelle de 4,4 % des exportations agricoles, contre une progression légèrement supérieure de 5,0 % des importations sur la période 2015-2025. Pour ce qui est de la France, l’excédent commercial alimentaire s’est établi à 200 millions d’euros en 2025 alors qu’en 2024, il était encore excédentaire de 3,9 milliards d’euros.