Â«Â FrÃ©dÃ©ric Bastiat au XXIe siÃ¨cle. Un Ã©conomiste visionnaireÂ Â», de Michel Albouy

Le professeur Michel Albouy, bien connu de nos lecteurs, a fait paraÃ®tre il y a quelque temps, un ouvrage sur FrÃ©dÃ©ric Bastiat qui avait Ã©chappÃ© Ã notre vigilance. Bien quâ€™il ne contienne quâ€™un peu plus de cent pages, câ€™est loin dâ€™Ãªtre un petit livre.

Non seulement, il montre que Bastiat est un grand auteur francophone (titre de la collection dans laquelle les Ã©ditions EMS le publient), mais quâ€™il est aussi un auteur pour notre temps. Comme lâ€™Ã©crivent les trois prÃ©faciers, ceux qui ne connaÃ®traient pas les Ã©crits de Bastiat seront sans doute Â«Â sidÃ©rÃ©s par leur modernitÃ©Â Â».

De fait, comme le dit lâ€™auteur dans son avant-propos, la dÃ©fense du marchÃ© et de la concurrence Ã laquelle sâ€™emploie Bastiat Â«Â apparaÃ®t comme lâ€™une des plus Ã©clairantes pour notre Ã©poque de regain du socialisme et de lâ€™interventionnismeÂ Â». Lâ€™Ã©conomiste landais, en effet, nous explique, Ã travers ses Ã©crits, Â«Â pourquoi nous payons de lourds impÃ´tsÂ Â», pourquoi lâ€™Ã©ducation nationale peine autant Ã bien enseigner aux jeunes franÃ§ais, pourquoi la propriÃ©tÃ© est Â«Â une institution fondamentale pour toute sociÃ©tÃ©Â Â», pourquoi une guerre ne crÃ©e pas dâ€™emploisâ€¦ Tous sujets qui sont ceux de notre Ã©poque et qui font de Bastiat, comme le dit le sous-titre de lâ€™ouvrage, un Â«Â visionnaireÂ Â». Non pas parce quâ€™il aurait eu des visions, mais bien parce quâ€™il a vu avant tout le monde ce qui passe prÃ©cisÃ©ment aujourdâ€™hui.

A cet Ã©gard, Albouy rappelle les propos du regrettÃ© Florin AftalionÂ : Â«Â la comprÃ©hension de Bastiat des rouages de lâ€™Ã‰tat Ã©tait tellement fine quâ€™il a prÃ©vu lâ€™instauration de la SÃ©curitÃ© sociale et quâ€™elle serait dÃ©ficitaire avant mÃªme quâ€™elle nâ€™existeÂ Â».

Lâ€™ambition du livre est claireÂ : Â«Â revisiter lâ€™Å“uvre de ce grand Ã©conomiste franÃ§ais, mÃ©connu dans son pays mais reconnu comme auteur de premiÃ¨re importance dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis dâ€™AmÃ©rique, Ã la lumiÃ¨re de la situation actuelle de la France du XXIe siÃ¨cleÂ Â». Et il faut bien reconnaÃ®tre que lâ€™auteur nâ€™a pas eu Ã forcer le trait pour Â«Â montrer toute lâ€™actualitÃ© de la pensÃ©e de Bastiat, plus de 150 ans aprÃ¨sÂ Â».

Lâ€™actualitÃ© de Bastiat

Lire le livre de Michel Albouy nous renvoie dâ€™ailleurs constamment Ã lâ€™actualitÃ©. Quand il Ã©crit que, pour Bastiat, Â«Â le marchÃ© et le libre-Ã©change sont les fondements de la prospÃ©ritÃ© des nationsÂ Â», nous pensons Ã ces personnalitÃ©s qui appellent Ã un nouveau protectionnisme. Quand il rappelle que vouloir des Ã©changes internationaux Ã©quilibrÃ©s est un sophisme, une politique antisociale qui va Ã lâ€™encontre de la prospÃ©ritÃ©, nous ne pouvons que penser Ã Trump et Ã ses droits de douane. Quand il soutient que le blocage des prix dÃ©truit de la valeur ajoutÃ©e et crÃ©e des pÃ©nuries, nous pensons au gouvernement qui veut encadrer les marges sur les carburants ou aux municipalitÃ©s qui bloquent les loyers.

Le professeur Albouy recopie dans son livre quelques passages du dialogue entre le percepteur Lasouche et le vigneron Bonhomme, tirÃ© des Å’uvres complÃ¨tes de Bastiat, qui illustre parfaitement que le citoyen qui dâ€™un cÃ´tÃ©, approuve les subventions aux entreprises en difficultÃ© ou les aides aux individus pour acheter une pompe Ã chaleur et de lâ€™autre, critique la hausse des impÃ´ts, nâ€™est pas cohÃ©rent. Une situation, malheureusement, vÃ©cue chaque jour en France.

La propriÃ©tÃ© prÃ©existe Ã la loi

Tout un chapitre est consacrÃ© Ã la propriÃ©tÃ©. Il est vrai quâ€™elle est sÃ©rieusement mise Ã mal dans notre pays aujourdâ€™hui, alors quâ€™elle fait partie des droits naturels et quâ€™elle est antÃ©rieure Ã la loi, comme le soutient Bastiat. Elle constitue, en outre, Â«Â un rempart contre lâ€™arbitraire de lâ€™Ã‰tatÂ Â». Lâ€™homme privÃ© de propriÃ©tÃ©, en effet, Â«Â nâ€™a plus aucun moyen de vivre en dehors de sa dÃ©pendance Ã lâ€™Ã‰tat. Il ne peut plus effectuer des choix individuels, il ne peut plus sâ€™Ã©chapper et Ãªtre libre de ses mouvements.Â Â» Chez Bastiat, propriÃ©tÃ© et libertÃ© sont donc indissociablement associÃ©es.

Pour Michel Albouy, le rÃ´le des Ã©conomistes nâ€™est pas de prÃ©voir lâ€™avenir. Il est dâ€™expliquer les consÃ©quences de telle ou telle politique Ã©conomique et dâ€™Ã©clairer les choix publics. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce quâ€™a fait FrÃ©dÃ©ric Bastiat Ã travers ses sophismes et pamphlets.

Câ€™est aussi, nous semble-t-il, ce quâ€™a fait Michel Albouy tout au long de sa carriÃ¨re universitaire en ne sâ€™attachant pas seulement Ã ce qui se voit, mais aussi Ã ce qui ne se voit pas. Il sâ€™est, par exemple, Ã©vertuÃ© Ã montrer que les dividendes, parfois importants, versÃ©s aux actionnaires (ce qui se voit) ne les enrichissent aucunement puisque, lors du dÃ©tachement du coupon, lâ€™action baisse du montant du dividende. Â«Â En dâ€™autres termes, câ€™est lâ€™actionnaire qui finance son propre dividendeÂ Â» (ce qui ne se voit pas). De mÃªme, en matiÃ¨re dâ€™OPA (offre publique dâ€™achat), on dÃ©nonce souvent la restructuration et les licenciements qui sâ€™ensuivent (ce qui se voit) en oubliant que Â«Â lâ€™entreprise visÃ©e Ã©tait mal gÃ©rÃ©e et/ou que la fusion va permettre de sauver ce qui peut encore lâ€™ÃªtreÂ Â» (ce qui ne se voit pas). Le professeur Albouy revient sur tout cela dans son ouvrage, Ã la lumiÃ¨re de Bastiat qui, sans nul doute, lâ€™aurait considÃ©rÃ© comme un bon Ã©conomiste.

Pour terminer, lâ€™auteur tient Ã rappeler que Bastiat a toujours pris le parti des consommateurs. Lâ€™Ã©conomie de marchÃ© permet, en effet, de Â«Â rÃ©pondre aux vÃ©ritables besoins de gens ordinairesÂ Â», et ce sont Â«Â les gens les plus modestes, les peuples les plus pauvres, qui ont intÃ©rÃªt Ã la concurrenceÂ Â». Les contempteurs de la loi de lâ€™offre et de la demande qui prÃ©tendent dÃ©fendre les pauvres se trompent donc de combat. Tout comme les moins aisÃ©s qui donnent leur voix aux partis Ã©tatistes.

Lire Â«Â Â«Â FrÃ©dÃ©ric Bastiat au XXIe siÃ¨cleÂ Â» peut Ãªtre dÃ©primant â€“ nous nâ€™aurions donc rien retenu de ce grand Ã©conomiste depuis 150 ans â€“, câ€™est surtout revigorant â€“ les solutions existent pour nous en sortir, elles sont Ã notre portÃ©e. Achetez donc ce livre, par exemple pour lâ€™offrir Ã ceux qui ne comprennent pas grand-chose Ã lâ€™Ã©conomie. Ils pourraient alors avoir envie de se plonger dans les Å“uvres de Bastiat.

Acheter le livre