LibertÃ© dâ€™agir contre protectionnismeÂ : la guerre des patrons aura-t-elle lieuÂ ?

Les derniers dÃ©bats budgÃ©taires, les prÃ©lÃ¨vements sur les entreprises et les entrepreneurs toujours plus Ã©levÃ©s, le caractÃ¨re accusatoire des commissions dâ€™enquÃªtes parlementaires â€“ particuliÃ¨rement celle sur les aides publiques et celle sur les marges des industriels et de la grande distribution, toutes deux au SÃ©nat â€“ et les dÃ©lires rÃ©glementaires de la Commission europÃ©enne ont fait sortir de nombreux patrons de leur discrÃ©tion.

Nous nous sommes rÃ©jouis de cette Â«Â libÃ©ralisation de la paroleÂ Â» et avons souhaitÃ© quâ€™elle marque le dÃ©but de la fin de ce capitalisme de connivence dans lequel nous nous vautrons depuis des lustres.

Aurions-nous criÃ© victoire trop viteÂ ? Dans Le Figaro du 15 avril, une tribune collective demande lâ€™organisation dâ€™un rÃ©fÃ©rendum constitutionnel pour une prÃ©fÃ©rence franÃ§aise en matiÃ¨re dâ€™industrie. AprÃ¨s avoir constatÃ© que notre industrie souffre face Ã la concurrence Ã©trangÃ¨re â€“ ce que personne ne contestera â€“, les auteurs de la tribune sâ€™en prennent au Â«Â libre-Ã©change dogmatiqueÂ Â» et aux Â«Â rÃ¨gles europÃ©ennes de concurrenceÂ Â». Ils rÃ©clament des droits de douane et une prÃ©fÃ©rence nationale dans la commande publique. Il est vaguement question dâ€™un Â«Â allÃ©gement de la rÃ©glementationÂ Â», mais jamais de coÃ»t du travail, ni dâ€™impÃ´ts ou de taxes.

Nous ne sommes pas Ã©tonnÃ©s que la gauche et la droite souverainiste â€“ de Natacha Polony Ã Arnaud Montebourg, en passant par Henri Guaino, Julien Aubert, Jacques Sapir ou AurÃ©lien PradiÃ© â€“ soit Ã lâ€™origine de cette initiative protectionniste (mÃªme si lâ€™adjectif nâ€™est jamais employÃ©). En revanche, nous ne comprenons pas comment ils ont pu Ãªtre rejoints par quelques patrons.

A vrai dire nous leur prÃ©fÃ©rons leurs confrÃ¨res et concurrents du Â«Â cÅ“ur entrepreneurÂ Â», initiative lancÃ©e par 40 dirigeants qui veulent changer le regard portÃ© sur lâ€™entrepreneuriat. Dans leur manifeste, ils insistent sur les difficultÃ©s de leur mÃ©tier â€“ le stress des fins de mois et des dÃ©cisions difficilesâ€¦ â€“ mais aussi et surtout sur leur optimisme, leur Ã©nergie, leur capacitÃ© Ã trouver des solutionsâ€¦ Câ€™est pourquoi ils voudraient Ãªtre davantage considÃ©rÃ©s, et ne plus Ãªtre mÃ©prisÃ©s, traitÃ©s de noms dâ€™oiseaux quand ce nâ€™est pas dâ€™exploiteurs ou de voleurs comme nous lâ€™avons entendu ces derniers mois â€“ et mÃªme ces derniers jours Ã propos du 1er mai â€“ des bancs de lâ€™AssemblÃ©e nationale ou des dÃ©filÃ©s syndicaux.

Contrairement Ã ceux qui signent la tribune parue dans Le Figaro, Â«Â ils ne demandent aucun privilÃ¨geÂ Â». Certes, ils rappellent quâ€™ils ploient sous des Â«Â normes quâ€™ils ne comprennent pas toujours, et des contraintes qui les freinentÂ Â». Mais ils ne rÃ©clament que deux chosesÂ : Â«Â la libertÃ© dâ€™agir, et le droit de rÃ©ussirÂ Â».