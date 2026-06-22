Institutions : le discours gaullo-souveraino-libéral de David Lisnard

Le maire de Cannes et candidat à l’élection présidentielle a dévoilé à Bayeux ses propositions de réforme constitutionnelle.

Déroulant progressivement son programme présidentiel, David Lisnard a choisi un lieu et une date symboliques : Bayeux, le 17 juin. C’est dans cette ville du Calvados que le général de Gaulle, le 16 juin 1946, a dit tout le mal qu’il pensait du projet de Constitution de 1946 et a dessiné un cadre de bonnes institutions qui préfigurait le texte fondateur de la Ve République. David Lisnard s’est tiré avec beaucoup d’élégance de cet exercice, que le contexte historique aurait pu rendre un peu délicat. Il a navigué avec habileté entre plusieurs écueils.

Les propositions de révision constitutionnelle

Il a entamé son discours en affirmant que rien ne serait possible sans une refondation de nos institutions. Elles auraient selon lui été doublement dévoyées, par des révisions successives et par des décisions de jurisprudence tant françaises que communautaires et européennes. Il n’a cependant pas fait mention d’un autre dévoiement, dû à la pratique gaullienne des institutions. Car si le président de la République a acquis tant de pouvoir, il le doit à l’inflexion donnée dès 1959 par le général de Gaulle et acceptée à contrecœur par son fidèle Premier ministre, Michel Debré. Le pompidolien Lisnard loue la République gaullienne, estimant qu’avec les institutions de 1958, l’Etat a été « rendu à ses missions premières », ce qui est une interprétation libérale très large libre de l’interventionnisme gaullien… Rappelons que la France était déjà dans les années 1960 l’un des pays les plus interventionnistes et les plus fiscalisés qui soient, selon les proportions de l’époque bien entendu car nous aimerions bien avoir aujourd’hui le taux de prélèvements obligatoires de la France d’alors…

Le président de Nouvelle Energie a ensuite rappelé les vertus de l’Etat de droit, justement qualifié de « bouclier de l’individu contre l’arbitraire », par opposition à un « droit fabriqué au-dessus du peuple », entre autres par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme.

Il a formulé de nombreuses propositions, par exemple rétablir le septennat, « rendre la parole au peuple » par la voie du référendum présidentiel de l’article 11, « remettre le Conseil constitutionnel à sa place », supprimer le principe de précaution et le remplacer par un principe de responsabilité, faire approuver les nominations aux plus hauts postes par une majorité qualifiée de l’Assemblée nationale, réviser l’article 55 (relatif aux traités et accords internationaux) donnant la primauté au droit français.

Les interrogations subsistantes

Nous avons particulièrement apprécié que David Lisnard insiste sur la subsidiarité, dont le socle serait la commune, et l’on connaît tout son attachement à ces deux termes ; tout comme nous avons adhéré à sa détermination en faveur d’un président qui préside et d’un gouvernement qui gouverne. Mais nous avouons notre perplexité quant à une Assemblée nationale qui légifèrerait : d’abord parce que le Sénat n’y est pas associé, rélégué à l’évaluation des politiques publiques, alors même que le bicamérisme effectif est une garantie pour refroidir les passions de la chambre basse ; ensuite parce qu’il y a bien longtemps, même si certains s’en lamentent, que dans les régimes parlementaires, une fonction gouvernante dirigée par l’exécutif et englobant le législatif a remplacé la traditionnelle fonction législative.

La volonté d’un retour à un chef de l’État exerçant ses misions dévolues par l’article 5 (qui donne la liste de ses grandes missions) nous semble fort opportune, mais nous nous interrogeons : l’accroissement prévisible des pouvoirs du président par le truchement d’un article 11 (relatif au référendum) élargi à toutes les domaines législatifs et permettant une révision constitutionnelle en court-circuitant l’article 89 (article unique du titre consacré à la révision de la Constitution) n’est-il pas de nature à consolider un président tout-puissant, à rebours de l’intention affichée ? Et comment les conflits de légitimité entre le chef de l’État et l’Assemblée nationale seront-ils tranchés en pratique ?

Quoi qu’il en soit, nous saluons le courage de David Lisnard d’en revenir à l’idée fondatrice de nos institutions : la dyarchie (président/Premier ministre), une dyarchie que le général de Gaulle avait ensuite explicitement et vertement empêchée d’exister… Or, l’une des singularités originelles de la Constitution de 1958 provient justement de l’existence d’un attelage entre, d’une part, un chef de l’État versé dans les questions internationales et titulaire d’un pouvoir d’intervention en cas de crise et, d’autre part, un Premier ministre ayant pour l’essentiel des pouvoirs liés aux questions internes. Un partage délicat, avec une zone grise à dominante présidentielle s’agissant de l’armée et des relations extérieures, passé par pertes et profits, hormis les périodes dites de cohabitation sous François Mitterrand et Jacques Chirac, lorsque notre régime est devenu quasiment une exception mondiale avec un régime parlementaire à présidence forte.

David Lisnard a opportunément marqué son attachement à l’État de droit et au libéralisme par sa volonté de resserrer l’Etat dans ses attributions régaliennes. Mais son insistance à « redonner la parole au peuple » pour remettre tous les juges à leur place sur fond de souveraineté nationale amène à se demander qui nous protègera du « peuple », en pratique de la volonté exprimée par une majorité des votants à un moment donné ? Or, le constitutionnalisme libéral est fondé sur l’idée que la démocratie pure est si dangereuse qu’il a fallu lui opposer de strictes limites. C’est ce que l’on a appelé la démocratie libérale. L’extension inconsidérée du champ référendaire et la bascule dans une sorte de démocratie référendaire risquent d’amplifier le domaine du politique, donc de réduire encore plus la sphère de la société civile.

Et qu’adviendra-t-il du respect de la Constitution si la loi directement votée par le peuple, et comme telle expression de la volonté populaire, ne peut être contrôlée ? Il ne faudrait pas jeter le Conseil constitutionnel, si imparfait fût-il, avec l’eau du bain.

N’oublions pas que, lorsque l’on bâtit une Constitution ou qu’on la réforme, il ne faut pas tant avoir à l’esprit ce qu’une personne de bonne volonté pourrait en faire que ce qu’une personne dangereuse pourrait en tirer…