Intelligence artificielle : l’avertissement d’Arthur Mensch, cofondateur de Mistral IA

Le 12 mai, Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral AI, a été auditionné par la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique. Son constat est simple : si la France et l’Europe ratent le virage de l’intelligence artificielle, elles deviendront dépendantes des États-Unis et de la Chine d’un point de vue technologique et économique.

L’entrepreneur a essayé de faire passer le message suivant : l’IA n’est pas une technologie parmi d’autres, mais la future infrastructure productive de l’économie. Le marché représentera potentiellement 10 % de la masse salariale européenne d’ici quelques années, soit 1 trillion annuel. Si ces services sont massivement importés, ce sera du déficit commercial supplémentaire et autant de capacités d’investissement perdues pour l’Europe. Actuellement, Mistral fait 70 % hors de France, 25 % hors d’Europe. Ses ingénieurs n’écrivent plus de code, avec un gain de productivité qui aurait doublé en six mois.

L’un des principaux handicaps européens est justement l’excès de réglementation (RGPD, AI Act) et la fragmentation des marchés entre 27 organes différents. Un entrepreneur doit donc prendre du temps pour créer une nouvelle entité, comprendre un autre régime de stock option, ouvrir un nouveau compte bancaire… À Bruxelles, on persiste à croire que la réglementation est une nécessité pour protéger les acteurs européens, mais ces coûts favorisent surtout les géants américains déjà installés et capables de les absorber.

L’autre illusion, selon Mensch, est de croire que l’Europe pourrait se contenter de produire de l’électricité pendant que d’autres captent la valeur ajoutée de l’IA. Vendre uniquement des électrons reviendrait à adopter la stratégie d’un pays non industrialisé. Or, la vraie valeur se situe dans les tokens, données à la base du traitement et de la génération de langage. À horizon 5 ans, 1 kW de GPU pourrait potentiellement être utilisé par personne, ce qui impliquerait de construire l’équivalent de 40 GW en France et 400 GW en Europe, soit 20 trillions d’investissement.

Arthur Mensch a également insisté sur le retard dramatique de l’Europe en matière de financement privé. Faute de grands fonds de pension comparables à ceux des États-Unis, les entreprises technologiques européennes dépendent de capitaux étrangers pour financer leur croissance. Là encore, le problème réside dans l’absence de capital privé européen suffisamment puissant pour soutenir des entreprises sur le long terme.

Pour l’entrepreneur, la fenêtre de tir se joue dans les deux prochaines années. Les concurrents étrangers anticipent la demande et déploient 1 trillion en 2026 pour monopoliser l’énergie européenne, sans que l’on en ait conscience. Près de 9 GW en France sont captés par ceux qui paient avant la demande. Mistral AI prévoit de construire 1 GW d’ici 2029, ce qui est loin d’être suffisant. Il serait temps que la classe politique française, trop occupée à débattre du temps de parole sur TikTok, prenne la mesure de l’enjeu.