Interdiction des rÃ©seaux sociaux : le cas australien rÃ©vÃ¨le les failles du systÃ¨me

En France, lâ€™idÃ©e d’interdire les rÃ©seaux sociaux pour les moins de 15 ans progresse. La proposition de loi a Ã©tÃ© adoptÃ©e par lâ€™AssemblÃ©e nationale en janvier 2026 puis par le SÃ©nat en mars, avec quelques diffÃ©rences. Le texte doit dÃ©sormais passer par une commission mixte paritaire afin dâ€™aboutir Ã une version commune avant une adoption dÃ©finitive. En lâ€™Ã©tat, aucune mesure nâ€™est encore appliquÃ©e. Si le texte est validÃ©, son application pourrait commencer le 1er septembre 2026 ; pour les comptes ouverts avant septembre, les obligations ne sâ€™appliqueraient quâ€™aprÃ¨s un dÃ©lai de quatre mois. Lors des dÃ©bats, Laure Miller, Ã lâ€™origine de la proposition de loi, est mÃªme allÃ©e jusquâ€™Ã citer… la Chine comme exemple de rÃ©gulation numÃ©rique efficace.

Certains cas Ã©trangers montrent toutefois que la rÃ©gulation des rÃ©seaux sociaux ne fonctionne pas. Lâ€™exemple australien illustre parfaitement cette situation. Depuis le 10 dÃ©cembre 2025, lâ€™Australie interdit lâ€™accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux aux moins de 16 ans. Or, les premiers rÃ©sultats sont loin dâ€™Ãªtre convaincants. Selon une Ã©tude publiÃ©e en avril 2026 par lâ€™American Enterprise Institute (AEI), la proportion dâ€™enfants disposant dâ€™un compte a connu une faible chute, passant dâ€™un peu moins de 50 % Ã 31,3 %, ce qui est encore loin de l’objectif. Cela signifie surtout que prÃ¨s de 70 % des mineurs initialement concernÃ©s continuent dâ€™y accÃ©der malgrÃ© lâ€™interdiction. Plus prÃ©cisÃ©ment, parmi les parents ayant indiquÃ© que leur enfant avait un compte sur chaque plateforme avant le 10 dÃ©cembre 2025, environ 7 sur 10 ont dÃ©clarÃ© que leur enfant avait toujours un compte sur Snapchat (69,4 %), TikTok (69,3 %), Instagram (69,1 %), et Facebook (63,6 %). En parallÃ¨le, aucun changement notable nâ€™a Ã©tÃ© observÃ© concernant les plaintes pour cyberharcÃ¨lement ou abus en ligne impliquant des mineurs.

Les plateformes pourront mettre en place tous les dispositifs possibles, mais les mÃ©canismes de vÃ©rification de lâ€™Ã¢ge resteront imparfaits et facilement contournables. Certains dâ€™entre eux produisent inÃ©vitablement des erreurs, en bloquant parfois des utilisateurs lÃ©gitimes tout en laissant passer des mineurs. Dans les faits, les plateformes se retrouvent face Ã une difficultÃ© technique.

Loin de rÃ©soudre le problÃ¨me, la rÃ©gulation entraÃ®ne systÃ©matiquement des contournements. Comme le souligne le think tank amÃ©ricain : Â« Il y a peu de choses dans le rapport du commissaire qui recommandent lâ€™approche australienne envers dâ€™autres juridictions. Ce nâ€™est ni efficace ni proportionnÃ©, et semble ne rÃ©ussir quâ€™Ã faire plus de travail pour le rÃ©gulateur Â».

Dans ce contexte, il semble compliquÃ©, encore une fois, de constater lâ€™efficacitÃ© de la rÃ©gulation. En voulant rÃ©glementer Ã grande Ã©chelle un phÃ©nomÃ¨ne aussi diffus et adaptable que lâ€™usage des rÃ©seaux sociaux, la France risque surtout de crÃ©er une norme difficilement applicable.

La vÃ©ritable solution rÃ©side ailleurs. La gestion de lâ€™accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux relÃ¨ve avant tout de lâ€™autoritÃ© la plus proche des enfants : les parents. Ce sont eux qui sont les mieux placÃ©s pour Ã©valuer la maturitÃ© de leur enfant, et ainsi instaurer des rÃ¨gles adaptÃ©es Ã chaque situation. Cette approche apparaÃ®t non seulement plus rÃ©aliste, plus respectueuse des libertÃ©s individuelles, mais aussi bien plus efficace.