En France, lâ€™idÃ©e d’interdire les rÃ©seaux sociaux pour les moins de 15 ans progresse. La proposition de loi a Ã©tÃ© adoptÃ©e par lâ€™AssemblÃ©e nationale en janvier 2026 puis par le SÃ©nat en mars, avec quelques diffÃ©rences. Le texte doit dÃ©sormais passer par une commission mixte paritaire afin dâ€™aboutir Ã une version commune avant une adoption dÃ©finitive. En lâ€™Ã©tat, aucune mesure nâ€™est encore appliquÃ©e. Si le texte est validÃ©, son application pourrait commencer le 1er septembre 2026 ; pour les comptes ouverts avant septembre, les obligations ne sâ€™appliqueraient quâ€™aprÃ¨s un dÃ©lai de quatre mois. Lors des dÃ©bats, Laure Miller, Ã lâ€™origine de la proposition de loi, est mÃªme allÃ©e jusquâ€™Ã citer… la Chine comme exemple de rÃ©gulation numÃ©rique efficace.
Certains cas Ã©trangers montrent toutefois que la rÃ©gulation des rÃ©seaux sociaux ne fonctionne pas. Lâ€™exemple australien illustre parfaitement cette situation. Depuis le 10 dÃ©cembre 2025, lâ€™Australie interdit lâ€™accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux aux moins de 16 ans. Or, les premiers rÃ©sultats sont loin dâ€™Ãªtre convaincants. Selon une Ã©tude publiÃ©e en avril 2026 par lâ€™American Enterprise Institute (AEI), la proportion dâ€™enfants disposant dâ€™un compte a connu une faible chute, passant dâ€™un peu moins de 50 % Ã 31,3 %, ce qui est encore loin de l’objectif. Cela signifie surtout que prÃ¨s de 70 % des mineurs initialement concernÃ©s continuent dâ€™y accÃ©der malgrÃ© lâ€™interdiction. Plus prÃ©cisÃ©ment, parmi les parents ayant indiquÃ© que leur enfant avait un compte sur chaque plateforme avant le 10 dÃ©cembre 2025, environ 7 sur 10 ont dÃ©clarÃ© que leur enfant avait toujours un compte sur Snapchat (69,4 %), TikTok (69,3 %), Instagram (69,1 %), et Facebook (63,6 %). En parallÃ¨le, aucun changement notable nâ€™a Ã©tÃ© observÃ© concernant les plaintes pour cyberharcÃ¨lement ou abus en ligne impliquant des mineurs.
Les plateformes pourront mettre en place tous les dispositifs possibles, mais les mÃ©canismes de vÃ©rification de lâ€™Ã¢ge resteront imparfaits et facilement contournables. Certains dâ€™entre eux produisent inÃ©vitablement des erreurs, en bloquant parfois des utilisateurs lÃ©gitimes tout en laissant passer des mineurs. Dans les faits, les plateformes se retrouvent face Ã une difficultÃ© technique.
Loin de rÃ©soudre le problÃ¨me, la rÃ©gulation entraÃ®ne systÃ©matiquement des contournements. Comme le souligne le think tank amÃ©ricain : Â« Il y a peu de choses dans le rapport du commissaire qui recommandent lâ€™approche australienne envers dâ€™autres juridictions. Ce nâ€™est ni efficace ni proportionnÃ©, et semble ne rÃ©ussir quâ€™Ã faire plus de travail pour le rÃ©gulateur Â».
Dans ce contexte, il semble compliquÃ©, encore une fois, de constater lâ€™efficacitÃ© de la rÃ©gulation. En voulant rÃ©glementer Ã grande Ã©chelle un phÃ©nomÃ¨ne aussi diffus et adaptable que lâ€™usage des rÃ©seaux sociaux, la France risque surtout de crÃ©er une norme difficilement applicable.
La vÃ©ritable solution rÃ©side ailleurs. La gestion de lâ€™accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux relÃ¨ve avant tout de lâ€™autoritÃ© la plus proche des enfants : les parents. Ce sont eux qui sont les mieux placÃ©s pour Ã©valuer la maturitÃ© de leur enfant, et ainsi instaurer des rÃ¨gles adaptÃ©es Ã chaque situation. Cette approche apparaÃ®t non seulement plus rÃ©aliste, plus respectueuse des libertÃ©s individuelles, mais aussi bien plus efficace.
4 rÃ©ponses
On a les enfants qu’on mÃ©rite : si on Ã©duque mal, le rÃ©sultat est rarement bon.
Qu’ils commencent par se poser la question evidente: comment contrÃ´ler efficacement le respect d’une telle dÃ©marche !
Comment limiter le temps passÃ© par les jeunes sur les rÃ©seaux sociaux ? Deux moyens : 1) facturer au temps passÃ© sur le smartphone (quand les parents recevront la facture pour des milliers de Giga consommÃ©s, Ã§a va faire Couic!) ; 2) autoriser la vente d’appareils qui permettent uniquement de tÃ©lÃ©phoner et envoyer des SMS, sans pouvoir scroller (je me souviens encore de mon premier Nokia Ã clapet).
ConsÃ©quences induites : on n’encambronne pas l’ensemble de la population adulte ; moins de trafic internet, c’est moins de pollution liÃ©e aux data centers ; et les racailles seront moins tentÃ©es de voler les smartphones coÃ»teux de leurs alumni.
Ne pas faire cela sera bien la preuve qu’il s’agit pour les macronesques de mettre la population en coupe rÃ©glÃ©e !
L’idÃ©e de vendre des smartphones qui servent qu’Ã tÃ©lÃ©phoner ou faire des SMS. Quand un adulte va acheter un smartphone avec un abonnement, comment le vendeur peut savoir que c’est pas pour lui mais pour son fils de moins de 15 ans?