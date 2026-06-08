La communiste Sophie Binet reconduite à la tête de la CGT avec un score à la soviétique

Confortée, la secrétaire générale de la CGT annonce une flopée de grèves et de manifestations.

C’est par un score à la soviétique -92,3 % des voix- que Sophie Binet vient d’être réélue par le comité confédéral national à la tête de la CGT (Le Monde, 5 juin 2026). Un triomphe d’autant plus éclatant qu’elle était la seule candidate… Logique pour une communiste revendiquée.

Pourtant, il y a peu encore, rien n’était acquis pour celle qui avait été élue par défaut en 2023 avec un syndicat divisé entre les partisans d’une ligne dure et ceux d’une ligne plus réaliste. Sophie Binet n’a cessé depuis trois ans d’adopter la première ligne en jouant le jusqu’auboutisme, en disant pis que pendre des patrons – ce qui lui a valu deux mises en examen – et en se mêlant du débat politique comme une femme politique plutôt que comme une syndicaliste.

Ses premières annonces lors du discours qu’elle a prononcé le 5 juin ne font que confirmer cette stratégie :

La CGT va « se mêler du débat présidentiel pour remettre les travailleurs et les travailleuses au centre du jeu » (comme si on avait besoin d’un syndicat extrémiste pour parler des salariés !) ;

Elle va multiplier les actions. Rien qu’entre le 10 et le 22 juin : grève des cheminots (les exploités d’une compagnie qui roule… sur l’or : la preuve : elle coûte plus de 20 milliards d’euros chaque année aux contribuables !) ; manifestation devant le Sénat à l’occasion du débat sur la nationalisation (indispensable) d’ArcelorMittal ; grève des journalistes contre la mainmise des médias par (le fasciste) Vincent Bolloré, série d’actions sur les salaires (la croissance dans notre pays étant, comme chacun le sait, au beau fixe).

Sophie Binet a par ailleurs déclaré (L’Humanité) que la CGT était un « trésor fragile qui a permis à des millions de travailleurs de bénéficier de droits sociaux » (il nous semblait pourtant que c’étaient les richesses créées par le capitalisme qui avaient permis les « avancées sociales »…).

Mais ce n’est pas un hasard si elle a utilisé l’adjectif « fragile ». En effet, elle a dû reconnaître que la CGT était un « panier percé » de syndiqués, autrement dit qu’elle ne parvenait pas à faire gonfler ses effectifs. Bien au contraire, le syndicat a perdu plus de 80.000 adhérents en une décennie. Rien que de très normal puisque la CGT représente peu de choses dans le secteur public et quasiment rien dans le secteur privé. En revanche, elle conserve un pouvoir de nuisance et de blocage qui sera donc une nouvelle fois testé au cours de ce mois.