La loi d’urgence agricole va-t-elle passer à la trappe ?

Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles sera examiné à partir de cette semaine à l’Assemblée nationale. Notamment portée par la ministre de l’agriculture Annie Genevard, cette loi est attendue par une partie du monde agricole et des syndicats du secteur. Mais déjà timide, elle pourrait bien – encore une fois – accouché d’une souris.

Cette loi dénombre une vingtaine d’articles touchant des sujets essentiels à l’agriculture tels que la gestion de l’eau, la prédation, les moyens de production, le foncier, ou encore la protection contre les concurrences dites déloyales. Ce projet de loi prévoit entre autres de renforcer les clauses miroirs pour empêcher l’importation de produits qui ne respectent pas la réglementation européenne, garantir l’accès à l’eau en facilitant la création des réserves d’eau, permettre aux éleveurs de mieux lutter contre les prédateurs, faciliter l’installation des élevages, lutter contre les recours abusifs qui empêchent des agriculteurs de monter des projets ou encore de renforcer le code pénal contre les vols ou dégradations dans les exploitations.

Ce texte est un petit pas, et il ne taille pas dans la masse normative qui englue le secteur agricole. Aurait-il pu en être autrement compte tenu de la composition de l’Assemblée ? Quand bien même, déjà plus de 2 000 amendements ont été déposés, et comme le rappelle la journaliste de l’Opinion Emmanuelle Ducros, « il est possible que des sous-amendements viennent s’y greffer encore ». Par ailleurs, la France insoumise, qui lutte de toutes ses forces pour détruire tout le tissu économique national, a déposé une motion de rejet.

Qui plus est, l’administration tarde à appliquer les dernières lois pourtant votées par le Parlement. Selon Marc Fesneau, ancien ministre de l’agriculture, les décrets d’application ne sont passés qu’à 20 % pour la loi d’orientation agricole et 35 % pour la loi Duplomb !

Les précédents projets ou propositions de lois ont laissé les agriculteurs sur leur faim. Tant que la tronçonneuse ne sera pas passée pour couper toutes les réglementations qui étouffent le monde agricole, la situation ne s’arrangera guère. Mais pour cela, il faut attendre 2027, un nouveau président de la République et une nouvelle Assemblée nationale.