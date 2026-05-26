La « TVA sociale » est un mirage qui ne modifie en rien le système socialo-étatiste français

Le 22 mai, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a confirmé le gel de l’allègement des cotisations, malgré la hausse du Smic de 2,41 % à partir du 1er juin. Une erreur majeure de politique économique pour Patrick Martin, chef d’entreprise et président du Medef : « Rogner encore sur les allégements de charges, c’est à la fois anti-entreprise, anti-emploi, anti-salaire et anti-pouvoir d’achat. C’est, qui plus est, le quatrième coup de rabot sur ces mêmes allégements depuis 2024. » Pour M. Martin, cette décision montre à quel point les responsables politiques se font des idées fausses sur les difficultés rencontrées par les entreprises : ce gel devrait représenter un coût de 2 milliards d’euros et détruire des emplois, sachant que le marché se dégrade depuis cinq trimestres consécutifs.

« C’est le niveau et la croissance de la dépense sociale qu’il faut réussir à maîtriser. C’est la priorité, en particulier en matière de santé et de retraites. » Pour « sécuriser durablement les financements, restaurer notre compétitivité et améliorer les salaires nets », Patrick Martin propose de réduire de 60 milliards d’euros les cotisations maladie et famille, et de baisser de 10 milliards les cotisations salariales vieillesse afin de rapprocher le salaire net du salaire brut. Ces réformes permettraient un gain net de 16 milliards d’euros pour les entreprises, soit 2,6 % de la masse salariale, et un gain net annuel de 444 euros par an pour un salarié rémunéré à 1,5 Smic. La baisse des cotisations serait compensée par une hausse du taux normal de TVA (18 milliards), ainsi qu’un « effort ciblé sur les retraités les plus aisés » (6,4 milliards) pour éviter de dégrader les comptes de la Sécurité sociale.

On retrouve ici l’idée de la « TVA sociale », qui implique de modifier le financement du système de protection sociale. Un simple transfert de charges qui ne remet nullement en cause le mal français : une dépense publique incontrôlée. L’IREF s’est déjà penché sur le sujet. La TVA sociale ne peut suffire à compenser les déficits de la Sécurité Sociale : impossibilité de compenser le surcoût des charges sociales, absence de remise en cause des niches fiscales, monopole persistant de la Sécu… Quant à l’amélioration du pouvoir d’achat, il n’a rien d’évident. La TVA sociale pèse avant tout sur la consommation (et donc sur les ménages les plus modestes). Le président du Medef passe ainsi à côté du sujet principal : la baisse des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Nous l’avons pourtant connu plus incisif, puisqu’il a eu l’occasion de dire, pas plus tard que l’année dernière, que le vrai débat était celui de sa « maîtrise » et de son « efficience », et qu’il ne « lâcherai rien sur ce sujet ». Voilà une réforme systémique qui améliorerait le pouvoir d’achat de tous et qui responsabiliserait enfin ceux aux manettes de l’État providence.