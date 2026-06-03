Le cumul emploi-retraite lourdement pénalisé

Décidément, il fait de moins en moins bon être retraité dans notre pays.

Comme le report de la très timide réforme des retraites par Sébastien Lecornu va coûter beaucoup d’argent aux comptes publics, le Premier ministre fait les poches des retraités.

Passée presque inaperçue lors de son adoption dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme du cumul emploi-retraite commence à faire des vagues parmi les responsables d’entreprises.

Il y a quelques jours, la présidente de Croissance Plus, Virginie Calmels, s’inquiétait dans Le Figaro, de ses effets sur l’activité. A l’heure où la France manque de main d’œuvre qualifiée et expérimentée, interdire aux séniors de travailler est en effet une mauvaise idée, en contradiction, qui plus est, avec l’objectif affiché par le gouvernement d’augmenter le taux d’emploi. Des directeurs de ressources humaines (DRH), dans Le Journal des entreprises, parlent d’une « erreur économique majeure pour la France ». Ils contestent que l’on puisse inciter les individus à prolonger leur carrière en les dissuadant de travailler à la retraite.

Car, c’est bien ce à quoi aboutit cette réforme qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Jusqu’au 31 décembre 2026, une personne ayant atteint l’âge légal de départ et liquidé sa retraite peut cumuler, sans limite, sa pension et des revenus professionnels. Ses cotisations lui ouvrent même de nouveaux droits à la retraite.

La réforme de Lecornu s’appuie sur l’âge des retraités. Ceux partant avant l’âge légal (64 ans pour les générations nées à partir de 1968) verront chaque euro gagné grâce à l’activité reprise déduit de leur pension, dès le premier centime. Ceux qui partiront entre l’âge légal et 67 ans pourront cumuler retraite et activité avec une franchise annuelle de 7000 €. Au-delà de ce seuil, la pension sera réduite de 50% du dépassement. Par ailleurs, ils n’acquerront plus de nouveaux droits à la retraite sur les périodes travaillées entre l’âge légal et 67 ans. Ce ne sera qu’à partir de 67 ans que le cumul emploi-retraite redeviendra libre, sans plafond et créateur de droits.

Aujourd’hui, environ 700.000 personnes cumulent emploi et retraite. Leur nombre risque de se réduire progressivement à partir du 1er janvier 2027. Votée pour faire des économies (1,9 milliard d’euros d’ici 2030), elle risque en réalité de coûter cher puisque les cotisations retraite des « cumulards » représenteraient aujourd’hui près de 3,5 Md€ par an.

Faute de s’atteler à une réforme de fond basée sur la capitalisation, le gouvernement se contente d’expédients qui appauvrissent la Sécurité sociale et le budget de l’État (moins d’IR et de TVA), mais aussi les entreprises (moins de compétences cruciales) et les retraités qui ne pourront plus améliorer leurs revenus.