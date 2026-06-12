Le prix du pétrole n’explose pas et Trump ne sait toujours pas ce qu’il veut faire de l’Iran

Le pétrole a chuté de 4 % vendredi suite aux regains d’espoir de paix entre l’Iran et les Etats-Unis, même si les propos de Donald Trump en ce sens méritent d’être suivis avec prudence ; selon un décompte de médias américains, il a déjà fait ce genre de promesse à 38 reprises au cours des deux derniers mois. Le cours du baril évoluait aux alentours de 84 $. Même avant ces développements, il se situait à un niveau étonnamment bas sur un marché amputé du cinquième de son offre suite à la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz. Sans doute qu’une partie substantielle des 20 millions de barils par jour dont le marché est ainsi privé théoriquement transite quand même discrètement le long du rivage du sultanat d’Oman.

Au demeurant, l’espoir d’un accord de paix doit être pris avec d’autant plus de circonspection que l’accord cadre fuitant de Téhéran ressemble à une étrange capitulation de Washington ; l’Iran, non seulement, conserverait le droit d’enrichir de l’uranium, mais conserverait son stock d’uranium de qualité quasi-militaire, le contrôle du détroit d’Ormuz, avec droit de péage, en violation du droit coutumier international, une catastrophe pour les monarchies du Golfe et les pays importateurs, et obtiendrait… la levée de toutes les sanctions contre lui ainsi que des réparations et dommages de guerre de 300 milliards de dollars. On voit mal, sauf coup de démence à la Maison-Blanche, un président américain se faire humilier ainsi.