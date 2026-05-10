Le travail ne paie plus pour les…hauts salaires

Faire le constat que « le travail ne paie plus » n’est valable en effet que dans le haut de l’échelle des qualifications (cotisations sociales déplafonnées, taux marginaux à l’impôt sur le revenu très élevés, exclusion de multiples prestations versées sous conditions de ressources). À l’autre extrémité, le travail n’est pas surtaxé ; il est au contraire massivement subventionné (quasi-inexistence de cotisations sociales « employeurs » et absence d’IR ouvrant droit à des aides sociales et tarifs préférentiels divers). La situation est totalement différente entre un salarié au Smic, avec moins de 5% de cotisations patronales, une prime d’activité, pas d’IR et l’éligibilité aux APL et AF, et celle d’un salarié > 3 Smic, avec des cotisations patronales ~45%, pas de prime d’activité, de l’IR à un taux marginal important et sans accès aux aides sociales. Dans ces conditions, aucun candidat à l’élection présidentielle ne peut sérieusement promettre de « redonner du pouvoir d’achat » à tous les Français via la taxation du travail.

On peut jouer un peu sur la CSG, mais le coût budgétaire devient rapidement stratosphérique (plus de 12 Md€ par point !). Économiquement, mieux vaudrait abaisser en priorité les taux marginaux de l’IR, qui crée beaucoup plus de distorsions (mais qui intéresse hélas moins le personnel politique, car il concerne moins de contribuables, c’est-à-dire aussi moins d’électeurs…). Le seul moyen d’améliorer durablement le pouvoir d’achat, c’est d’améliorer la productivité de l’économie française – donc d’alléger la fiscalité sur les facteurs de production, en particulier le capital.