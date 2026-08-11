Les catastrophes naturelles, notamment climatiques, sont moins nombreuses

Nous avions déjà noté qu’après une baisse de 8 % en 2025, les tarifs de la réassurance avaient chuté de plus de 14 % lors des renouvellements du mois de janvier 2026, notamment du fait de sinistres climatiques moins importants. Le premier semestre 2026 confirme la baisse significative de la sinistralité climatique. Les principaux acteurs mondiaux de la réassurance, particulièrement Munich Re et Swiss Re, enregistrent de ce fait des résultats en forte hausse. Et lors des renouvellements des contrats en juillet 2026, les prix de la réassurance ont encore reculé de 5,5% (cf. Les Echos du 10 août 2026).

Néanmoins la gauche qui a fait son fonds de commerce de l’écologie punitive continue d’alimenter un discours catastrophiste. « Les sinistres se multiplient, les coûts explosent » entend-on sur France Culture le 29 juillet. Sur RMC, ce 6 août, Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif, considère que nous vivons une « époque qui s’aggrave sur le plan climatique ». Certes, les incendies sont cette année d’une ampleur inédite. Mais il faut moins en accuser le dérèglement climatique que l’impéritie de l’Etat qui, faute de moyens et de volonté, laisse prospérer la criminalité, à laquelle semble-t-il tant de feux sont dus, et s’est révélé incapable de mieux anticiper et notamment d’équiper les corps de pompiers de suffisamment de Canadair, ou équivalents.

Plutôt que de vouloir changer le climat, peut-être faudrait-il apprendre à s’y adapter et à vivre avec la chaleur comme beaucoup de pays le font depuis longtemps.