Les enseignants français ne sont pas aussi mal payés que les syndicats le prétendent

Les enseignants sont souvent présentés par les syndicats comme la catégorie la plus lésée de la fonction publique. La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) – le service statistique de l’Éducation nationale – vient d’apporter de la nuance au débat sur le sujet de leurs rémunérations.
En 2024, un enseignant fonctionnaire ou assimilé de l’Éducation nationale percevait en moyenne 3 090 € nets par mois, soit une hausse de 4,3 % en euros constants sur un an. Pour ceux présents à la fois en 2023 et en 2024 (soit plus de 9 agents sur 10), la progression atteint 5,2 % en euros constants. Elle résulte notamment des revalorisations du point d’indice et des primes, lesquelles représentent, en moyenne, 20,6 % du salaire brut dans le second degré, et 14,8 % dans le premier degré.
Cette étude a fait l’objet de nombreuses critiques des syndicats et des enseignants eux-mêmes. Pour Elisabeth Allain Moreno, secrétaire générale de SE-UNSA, « le salaire est devenu une obsession » pour les enseignants, qui sont 71 % à se sentir ni respectés, ni reconnus dans leur métier d’après un sondage publié le 25 août.
Mais ces chiffres ne sont qu’une moyenne qui, par définition, ne reflète pas toutes les situations individuelles. La DEPP montre que les rémunérations restent très différentes selon les corps et les carrières. En 2024, les enseignants du premier degré touchaient 2 850 € nets par mois en moyenne, contre 3 240 € dans le second degré et 4 080 € pour les agrégés et professeurs de chaire supérieure. À noter que les contractuels, qui représentent 8 % du total des enseignants, ne sont pas comptabilisés… ce qui arrange probablement le ministère puisqu’ils gagnent, en moyenne, 2 130 € nets par mois.
C’est en comparant avec d’autres pays européens que l’on se rend compte du niveau général des rémunérations des enseignants français. Selon les données de la Commission européenne, les salaires statutaires bruts annuels des débutants sont nettement supérieurs dans plusieurs pays. Dans le primaire, les enseignants gagnent environ 55 000 € bruts au Luxembourg et en Allemagne, contre 30 000 € en France. Dans le secondaire inférieur, les écarts sont encore plus importants : 62 000 € au Luxembourg, 61 000 en Allemagne, 55 000 en Suisse, contre seulement 33 000 en France. Ces données ne sont toutefois pas directement comparables aux salaires nets de la DEPP : elles correspondent à des traitements statutaires et excluent la plupart des primes.
Les enseignants français sont donc loin d’être les mieux payés d’Europe, leurs conditions de travail ne sont pas toujours à envier non plus (ils se déclarent d’ailleurs moins satisfaits de leur emploi que la moyenne de l’OCDE), mais contrairement à ce qu’affirment les syndicats, il serait excessif de les réduire à une forme de paupérisation.
11 réponses
Cette étude gagnerait en crédit si elle comparait les durées du travail.
Sans compter la retraite des fonctionnaires qui devrait être inclue dans un calcul global de la rémunération sur la vie entière. On s’apercevrait probablement que cette rémunération globale se compare favorablement avec celle du privé.
NON seulement ils sont bien payés, ont ien plus d’avantages sociaux que dans les autres pays et sont ceux qui travaillent le moins. Trouvez l’erreur. Maitenant que cela vienne des syndicats, autres fainéants bien assistés par la Répulique il n’y a rien d’étonnant, se lever le matin pour faire acte de présence est déjà un exploit sauf pour manifester entre pot ce qui est pour eux une forme de loisirs.
Comparer directement des salaires allemands, suisses ou luxembourgeois avec des salaires français, c’est vraiment trop simple : *tous* les salaires dans ces pays sont supérieurs aux salaires correspondant en France…
Il me semble que la rémunération devrait être liée au temps de travail et au résultat. Revoyez l’étude en fonction de critères objectifs et non subjectifs, les comparaisons internationales sont faites pour ça.
Tout ceci est très juste. Vous parlez salaires nets et évoquez les primes , bravo. Mais une comparaison manque : vous comparez les salaires des enseignants avec la Suisse le Luxembourg, l’Allemagne. Très bien. Mais vous ne jugez pas bon de dire que cette comparaison serait la même pour de nombreux métiers . Cette rhétorique fallacieuse laisse entendre que les enseignants seraient seuls victimes du phénomène de bas salaires, ce qui est faux. J’aimerais un article sur la comparaison des salaires métiers par métiers avec ces mêmes pays . Cela donnerait une vision plus éclairante et globale du sujet . Bien sûr il serait bon aussi de citer le coût de la vie dans ces pays car à quoi sert un salaire de 30% élevé si le coût de la vie l’est de plus 50% ?
Vous avez raison, cela mériterait un article à part entière.
J’aurai aimé avoir un métier qui me laisse entre 3 et 4 mois de congés par an.
J’aurai aimé d’avoir la garantie d’un emploi sans aucun risque de licenciement. Compétent ou pas.
J’aurai aimé d’avoir une carrière active de 35 ans et ensuite 35 ans à la retraite.
ça vaut combien tous ces avantages ? et ne faut-il pas les intégrer dans l’évaluation et la comparaison des revenus?
Comparer un brut en Allemagne et un net en France ne signifie rien. En France, un salarié du privé qui gagne 3000 € nets mensuels a un brut d’environ 48000 €, les retenues sur sa fiche de paye représentant environ 25 % du brut. Et dans ces 25 %, il y a les cotisations retraite, chômage et santé, plus quelques autres. Est-ce la même chose pour un Allemand ou un Luxembourgeois ?
Certes, les salaires semblent relativement inférieurs en France (encore faudrait-il calculer avec les primes), mais comparons le nombre d’heures travaillées sur une année :
Le nombre d’heures DECLAREES par les enseignants du primaire au secondaire, va respectivement de 900 à 720 h/an, bien supérieures à la moyenne de l’UE, qui serait de 740 à 640 h/an, voilà qui semble aggraver leur cas !
Cela dit, le nombre d’heures de cours effectifs (face aux élèves) des enseignants Français, ne représentent en réalité que 53% des temps déclarés, soit 480 à 380 h/an, à comparer avec les 690 h/an de cours purs, d’un enseignant allemand dans le primaire, ou 670 h/an en Finlande, soit 40% de plus…..
Une des explications de cette très grande différence, est liée à la moyenne de 150 jours travaillés par an en France, contre environ 180 j/an dans l’UE.
Cela ne change pas le fait que, rapporté aux nombre d’heures de cours (présence en classe), nos enseignants Français sont finalement mieux payés que la plupart de leurs collègues européens….même si je ne voudrais pas prendre leur place dans certaines classes, pour tout l’or du monde….courage à eux.
En complément, il serait intéressant de comparer le nombre d’heures travaillées au sein des établissements scolaires, en faisant l’hypothèse que les temps consacrés à la préparation des cours et corrections des devoirs sont identiques.