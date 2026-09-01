L’Islande dit non à l’UE

L’Union européenne (UE) séduit sans doute les migrants des pays pauvres, attirés par une zone riche, ainsi que les pays de l’ex-bloc soviétique convertis à l’Etat de Droit, la démocratie et l’économie de marché… mais pas les pays du nord de l’Europe, rebutés plutôt clairement par sa dérive bureaucratique et son manque de respect de la souveraineté des peuples.

C’est ce qu’illustre le résultat du référendum islandais, dimanche 30 août, par lequel, en raison d’un soudain revirement des jeunes, les Islandais ont rejeté une reprise des négociations d’adhésion à l’UE, suspendues il y a treize ans. Le « non » l’a emporté par 52,8 % contre 47,2 %. « Je veux être absolument claire: ce gouvernement ne reprendra pas les négociations d’adhésion au cours de cette législature » qui court jusqu’en 2028, a réaffirmé après les résultats la Première ministre Kristrun Frostadottir, elle-même favorable au « oui ». Huit électeurs sur dix ont participé au référendum organisé par son gouvernement, un score élevé qui montre que les peuples s’intéressent à leur destin et aiment qu’on leur demande leur avis (dirigeants français, prenez note SVP).

L’île de l’Atlantique Nord est déjà étroitement liée à l’UE en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE) et de l’espace Schengen. Mais la consternation était palpable à Bruxelles. « Le constat est clair: l’UE aujourd’hui ne fait plus rêver », a résumé la députée européenne écologiste Saskia Bricmont. Sandro Gozi, député européen centriste, a quant à lui qualifié ce résultat d' »avertissement que l’Europe doit prendre au sérieux ». Il a déclaré que le « pouvoir d’attraction » de l’UE ne devait pas être « tenu pour acquis » et que celle-ci devait « continuer à gagner la confiance », notamment en réduisant la bureaucratie. Il parle d’or, mais force est de constater que l’Union n’a pas changé d’un iota sur ce plan depuis que les signaux de ras le bol populaire se multiplient.

L’UE s’est élargie pour la dernière fois en 2013 avec l’admission de la Croatie. Ces dernières années ont depuis été marquées par des progrès timides parmi les candidats des Balkans occidentaux, le Monténégro et l’Albanie étant les plus proches d’adhérer. Pour de nombreuses capitales européennes, l’Islande apparaissait comme un candidat modèle et Bruxelles avait indiqué être prête à faire des concessions sur des questions sensibles, telles que les droits de pêche, pour faciliter son intégration.

Ce « non » de l’Islande devrait donner à réfléchir à Bruxelles », selon le groupe ECR, à l’aile droite du Parlement européen. Le coprésident du groupe, Nicola Procaccini, a affirmé que Bruxelles devrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles « un pays européen prospère, démocratique et ouvert sur le monde » a choisi de ne pas relancer les négociations d’adhésion.