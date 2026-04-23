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vendredi 24 avril 2026

M. Amiel, croyez-vous rÃ©ellement pouvoir nous faire avaler que lâ€™Ã©conomie franÃ§aise se portait bien avant la crise dâ€™Ormuz ?

Temps de lecture : <Â 1 minute

Que les politiques soient complÃ¨tement hors sol, câ€™est une rumeur persistante, quâ€™ils Â sâ€™appliquent dâ€™ailleurs consciencieusement Ã  confirmerâ€¦Â Comme par exemple David Amiel, ministre de lâ€™Action et des Comptes publics, qui a rÃ©cemment dÃ©clarÃ©, faisant allusion aux Ã©vÃ©nements au Moyen-OrientÂ : Â«Â Nous avions une Ã©conomie franÃ§aise qui se portait bien avant la criseÂ Â». Il ne faut pas beaucoup de temps pour vÃ©rifier ses propos. En 2025, donc avant la crise dâ€™Ormuz, la croissance de la France nâ€™Ã©tait que de 0.9 % (mÃªme le Royaume-Uni faisait Â mieux, avec 1.3 %). Le taux de chÃ´mage Ã©tait de 7,9 %, nettement supÃ©rieur Ã  la moyenne europÃ©enne (5,8 % en janvier dernier). Les dÃ©penses des administrations publiques ont augmentÃ© en 2025 de 2,5%. Â La dette publique, qui Ã©tait de 112,6% en 2024, a atteint 115,6% du PIB lâ€™annÃ©e derniÃ¨re (+ 154.4 Mds dâ€™euros)Â ; celle des Etats membres de lâ€™UE sâ€™affiche Ã  82,1 % du PIB, la France les batÂ  donc de 33.5 pointsâ€¦ Elle caracole aussi en tÃªte pour les prÃ©lÃ¨vements obligatoires, 45 % du PIB contre 40 % dans la zone euro. Est-ce cela que M. Amiel appelle bien se porterÂ ? A moins que pour un ministre, la courbe ascendante du Â nombre de fonctionnaires ne soit unÂ  indicateur absolu de bonne santÃ©. Dans ce cas en effet, la France pÃ¨te le feu, si nous pouvons nous permettre une expression aussi trivialeÂ : nos agents publics ont Ã©tÃ© 32Â 000 de plus en 2024 â€“ un chiffre presque deux fois supÃ©rieur Ã  celui du solde naissances/dÃ©cÃ¨s â€“ renforcÃ©s de 18.000 autres en 2025Â !

En fait, comme nous lâ€™avons montrÃ©, la crise dâ€™Ormuz a permis Ã  lâ€™Etat franÃ§ais de se gaver grÃ¢ce Ã  la surimposition de certains produits, comme lâ€™essence et le gazole. Mais cela, M. Amiel ne le dit pasâ€¦

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5 rÃ©ponses

  1. Pour une bonne information des FranÃ§ais, faisons confiance Ã  ces tristes sires et Ã  la presse Ã  leur solde ! ! !
    Comme, en son temps, nous rassuraient DSK, Christine Lagarde et autres rigolos experts Ã©conomiques auto-proclamÃ©s sur les Â Â» non Â Â» rÃ©percussions en France de la crise des subprimes.
    Sur laquelle j’ai lu Â Â» 2008 Â Â», (me permettez-vous de le recommander) le livre de Pierre Jovanovic lesquels, son livre et lui, ne sont Ã©videmment pas en odeur de saintetÃ©.

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  2. Il n’est pas hors sol, il connait parfaitement les rÃ¨gles de la communication pour maintenir le peuple dans le calme et l’obÃ©issance, il sait que des mensonges rÃ©pÃ©tÃ©s souvent deviennent une vÃ©ritÃ©, et Ã§a marche ! Lui et ses copains sont toujours au pouvoir, le peuple accepte Ã  peu prÃ¨s tout et ne rÃ©volte pas, ce qui est l’objectif final.

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  3. Etat manipulateur, Ã©tat menteurâ€¦
    Comment des Ã©lus hors-sol qui n’ont jamais rien produit de leur vie peuvent prÃ©tendre Ã  quelques connaissances en matiÃ¨re d’Ã©conomie ?
    Ils savent calculer avec prÃ©cision les troisiÃ¨me chiffre aprÃ¨s la virgule, mais ils ont tout faux pour ceux qui la prÃ©cÃ¨dent !

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  4. Aberrant ! Encore un Ã©narcosocialo complÃ¨tement incompÃ©tent !! Nos gouvernants sont totalement hors sol mais les franÃ§ais en sont globalement contents ??

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  5. SpÃ©cialistes en mÃ©thodes diverses et variÃ©es pour faire avaler aux gueux que nous sommes des couleuvres de plus en plus grosses ! Mais comme ils doivent rigoler ! Je voudrais savoir qui sont les naÃ¯fs qui croient encore leurs balivernes, car malheureusement il y en a encore.

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