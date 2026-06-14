Natacha Polony, une nouvelle candidate antilibérale ?

L’éditorialiste, très confuse idéologiquement mais clairement antilibérale, n’a pas exclu de se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

Le 20 mai sur RTL, Natacha Polony a fait planer le doute sur sa candidature à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Cela témoigne de la confusion qui règne dans notre pays et du tropisme engendré par l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct.

Le terme de confusion est celui qui caractérise le mieux la pensée de Natacha Polony et son ultime éditorial de l’hebdomadaire Marianne (11 juin 2026) intitulé « Pour la démocratie (autrement dit le peuple souverain) » mérite à cet égard le détour.

L’éditorialiste, toujours très marquée par le chevènementisme, n’y fait montre d’aucune originalité. D’un côté, le bon peuple français, la souveraineté nationale au firmament ; de l’autre, le méchant libéralisme, la mondialisation malheureuse. D’un côté, la démocratie, la législation ; de l’autre, les forces anonymes du marché apatride.

Natacha Polony met en cause la « dérégulation financière », la « financiarisation de l’économie », la libre circulation des capitaux et des marchandises, le tout ayant provoqué la désindustrialisation, la « paupérisation des Français », l’affaiblissement de l’Etat et la montée du Rassemblement national. Il y aurait eu « contournement systématique de la volonté des peuples pour édifier un grand marché de consommateurs au profit des multinationales ».

Mais, l’éditorialiste nous l’assure après ce sombre tableau d’une profondeur inégalée, il faut « sortir des étiquettes simplistes ». Sa solution ? il serait nécessaire de « rendre à la démocratie tout son sens et à la loi votée par le peuple toute sa force, comme nos voisins n’ont cessé de le faire (?) ». Autrement dit, pour conjurer l’horrible libéralisme, il faudrait s’en remettre à la « volonté » du peuple (comme si le peuple pouvait avoir « une » volonté…) et, dans une perspective positiviste, à la législation.

Le 20 mai sur RTL, tout aussi floue, Natacha Polony avait parlé de souveraineté et de « politique industrielle » par le truchement d’une nécessaire planification. En fait, elle est très représentative d’une certaine intelligentsia française avec des ornières et nulle en économie. N’ayant aucune capacité à analyser le réel, elle n’a logiquement aucune capacité à trouver des remèdes aux maux qu’elle dénonce. Car, nos lecteurs l’auront remarqué, son analyse très simpliste ignore les difficultés internes pour mieux accuser, qui les multinationales (qui emploient un nombre considérable de nos concitoyens…), qui la finance internationale, etc. Pas un mot sur le poids de l’État, des impôts, des normes, des dépenses publiques ! C’est tellement plus facile d’accuser les autres de nos faiblesses !