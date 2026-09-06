Non, l’IA ne détruit pas des emplois, elle en crée !

En France, on entend régulièrement des politiques et des « spécialistes » accuser l’IA de tous les maux, en particulier de détruire des emplois. Aux Etats-Unis, Donald Trump s’est fait critiquer pour avoir dit que les comtés qui bloquent l’installation des centres de données deviendront « arriérées et pauvres ». Les dernières données lui donnent en très grande partie raison. Le Wall Street Journal vient de comparer, chiffres du Bureau of Labor Statistics à l’appui, le comté de Loudoun (Virginie) – surnommé la « Data Center Alley » – aux autres banlieues de Washington depuis 2020. L’écart est saisissant.

Loudoun a joué la carte de l’ouverture : zonage souple, énergie bon marché, encouragement de la croissance. Les surfaces autorisées pour les centres de données y ont bondi de 150 % entre 2020 et 2025. Résultat : l’emploi total y a progressé de 17,4 %, quand les comtés voisins stagnaient (Fairfax, Prince George’s) ou perdaient des emplois (Arlington −7,3 %, Montgomery −5,6 %). L’emploi dans la construction a grimpé de 63 %. Dans l’hôtellerie-restauration, les salaires hebdomadaires ont augmenté de 69 %, deux fois plus vite que chez les voisins (26 à 31 %). La mécanique est limpide : les ouvriers du bâtiment, mieux payés, dépensent et laissent des pourboires ; le barman, lui, gagne davantage. La prospérité ruisselle – réellement cette fois, et sans qu’aucun ministère l’ait décrétée.

Le cas le plus frappant est celui de Richland, en Louisiane, une zone rurale et pauvre où Meta a implanté un immense centre de données. En un an, l’emploi privé y a bondi de 41 %, les salaires de 61 % et les effectifs du bâtiment ont été multipliés par dix, avec des rémunérations en hausse de 182 % – près de 86 000 dollars de plus par an pour un ouvrier.

On nous répète à satiété que l’intelligence artificielle va provoquer une concentration des richesses et l’abandon des territoires. Les habitants de Richland constatent l’inverse : un investissement privé a suffi à faire renaître un coin de campagne oublié, sans subventions et sans redistribution. Une prospérité qui se passe de l’État. C’est peut-être la raison pour laquelle les politiques se méfient de l’IA.