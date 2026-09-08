PISA : le déclin de la France ne s’explique pas par un manque de moyens

Le verdict de l’OCDE était attendu avec impatience : le 8 septembre, le rapport PISA (Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves) a été publié. Plus de 760 000 jeunes âgés de 15 ans, représentant quelque 33 millions d’élèves, ont été évalués dans 91 pays et économies. Les résultats sont alarmants puisque l’OCDE note qu’ils sont les plus faibles jamais observés depuis la création du classement. Entre 2006 et 2025, le score des élèves a baissé de 17 points en science, de 29 points en lecture et de 32 points en mathématiques. Un élève sur cinq a désormais un niveau insuffisant en sciences, en mathématiques et en lecture, contre 16 % en 2022.
L’OCDE rappelle ainsi que les résultats ne se dégradent pas uniquement depuis le Covid. La proportion d’élèves qui survolent les textes et répondent trop rapidement a presque doublé depuis 2018. Même chose concernant l’IA : les élèves qui déclarent utiliser des chatbots pour des tâches spécifiques (résumé d’un texte, rédaction, recherche) obtiennent, en moyenne, de moins bons résultats en science.
Dans cette chute, la France affiche une baisse de -4 points en science, de -18 points en lecture et de -16 points en mathématiques par rapport à 2022 (date du dernier classement). C’est encore pire que la moyenne de l’OCDE, avec respectivement -3, -14 et -9 points sur ces mêmes indicateurs. Notre pays souffre-t-il d’un manque de moyens ou d’investissements dans l’éducation ? Avec un budget de 88 milliards d’euros en 2026 (soit plus de 10 % du budget général), l’affirmer serait fort de café. Éric Charbonnier, analyste à l’OCDE, confirme que « la France a une dépense d’éducation assez forte par rapport aux performances obtenues ». Le rapport de l’OCDE précise d’ailleurs que l’important n’est pas le montant des dépenses unitaires, mais des politiques et des choix de dépenses. Le Luxembourg fait office d’illustration : avec 288 521 dollars dépensés par élève, il obtient un score moyen en sciences inférieur à celui de la France, de l’Irlande et de l’Italie, qui dépensent chacune moins de la moitié de cette somme.
La question n’est donc plus de savoir combien de milliards supplémentaires l’État doit injecter dans l’Éducation nationale. Elle est de savoir pourquoi un système qui mobilise déjà autant de ressources peine à transmettre les fondamentaux. Le déclin de l’Éducation nationale ne concerne pas seulement les élèves, mais aussi les professeurs, et les causes ont été largement expliquées par Philippe Nemo dans son dernier ouvrage. Ce sont les socialistes (et les syndicats) qui en sont, en grande partie, responsables. Existent-ils des leviers pour inverser la tendance ? Tout ce que ces mêmes socialistes détestent : la liberté d’enseignement et la subsidiarité.
14 réponses
Pourquoi ceux qui le peuvent envoient leurs enfants en école privée ? Parce l’enseignement y est différent…pour le moment, car nos gauchistes essaient d’imposer leur idéologie là aussi
Oui les socialistes haissent la liberté, mais pas seulement. Ils haïssent tout autant le mérite, le travail, la famille et d’une manière générale la réussite. Je salue d’ailleurs les efforts des familles et des élèves et de certains professeurs qui survivent mentalement après un passage par la moulinette mortifère qu’ est l EN .
Qu’est ce que l’état a fait depuis que les résultats Pisa ne sont pas bons? : juste le dédoublement des classes en primaire dans certaines écoles.
J’ai lu un livre publié par l’état de Singapour sur leurs méthodes pour faire progresser les élèves en maths: ça ne demande presque rien. Faire des fiches sur tous les sujets principaux à partir des meilleurs profs et les diffuser à l’ensemble des profs. La création de ces fiches est faite dans le micro détail à partir des classes servant de modèles.
Après le budget le 2e échec du aux idées de gauche : un système scolaire gangrené par l’ideologisme gauchiste et le progressisme. Le programme EVARS et mettre des trans dans les écoles c’est bien plus important que de savoir lire écrire et compter… les bases solides qu’avaient la population à l’époque du certificat d’études…
» Tout ce que ces mêmes socialistes détestent : la liberté d’enseignement et la subsidiarité. »
Et la sélection des meilleurs dans tous les domaines….
Resultat des théories de cet imbécile de Bourdieu… reproduire des cancres plutôt que des élites!
Ne serait-il pas temps que les parents reprennent en main l’éducation de leurs enfants, l’état ne faisant que tenter de palier des « différences sociales » sur des enfants qui ne lui appartiennent pas ? Et l’académie française n’a-t-elle pas sa responsabilité dans cette baisse de niveau en intégrant des mots étrangers dans la « pseudo richesse » verbale de ce pays encore au nom d’une « équité sociale et multiculturelle ». Tout n’est pas question d’argent, c’est aussi d’intérêt de l’enfant, de ses connaissances, de son enrichissement culturel et surtout de l’amour qu’on lui porte en le grandissant intellectuellement, ce qui crée les richesses d’un pays.
« le déclin de la France ne s’explique pas par un manque de moyens » mais pour ma part d’excès de moyens et de la folie d’enseignants qui se prennent pour l’élite et voudraient montrer qu’ils font toujours plus et mieux que les autres en oubliant la fonction de base de l’enseignement…
Pour masquer leur indigence ils n’ont eu de cesse de niveler par le bas pour afficher des succès croissants aux examens depuis la gauchisation du pays !
Merci de défendre la liberté. L’IREF ne se trompe pas de combat. J’ai beaucoup lu, une fois encore, à droite, des gens qui voulaient supprimer la liberté pédagogique, en multipliant les mouvements de menton gaulliens, sur l’air de « on va remettre de l’ordre, nous, vous allez vous ce que vous allez voir ! ». A chaque fois que l’état échoue, le discours quasi unanime est « donnons plus de pouvoirs à l’état ! »
Ces jacobins ne comprendront jamais cette vérité d’évidence : l’administration n’est pas la solution ; l’administration est le problème.
Ce sont bien les cadres, corps d’inspection et formateurs pédagogiques, qui imposent depuis des décennies des méthodes nocives. Le globalisme, le socio-constructivisme, les compétences et autre billevesées sont des créations de la hiérarchie. Les professeurs qualifiés, les plus aguerris, y ont résisté du mieux qu’ils pouvaient, avant d’être caporalisés et liquidés petit à petit.
Supprimer la liberté des professeurs dans l’espoir de remettre de l’ordre accentuerait le phénomène, en donnant toujours plus de pouvoirs à des cadres presque entièrement acquis à la cause pédagogiste. J’ai déjà signalé, dans un autre message, le mal qu’avait causé le PPCR (c’est-à-dire la paie au mérite), à cause de la mainmise de la gauche scolaire sur les centres de décision. C’est que l’autoritarisme, déjà peu souhaitable en lui-même, sera toujours un autoritarisme de gauche, considérant le rapport de force dans l’appareil administratif.
La droite s’illusionne si elle pense que la hiérarchie intermédiaire obéira à ses directives. Aucun texte jugé conservateur n’a été appliqué depuis les années 80. Il y a 20 ans, Gilles De Robien avait tenté d’interdire la méthode globale. Elle est encore utilisée à plus de 90 %. J’ai aussi vu les consignes pédagogiques de Jean-Michel Blanquer moquées, détournées, par ceux-là même qui étaient supposés garantir leur application. Pour tromper son monde, on a même ressorti des placards du pédagogisme la « dictée négociée », le socio-constructivime à l’état pur, pour donner l’illusion qu’on réhabilitait la vraie dictée. Par un simple échange d’étiquettes, l’administration a fait le contraire de ce que voulait le ministre. Plus récemment, les corps d’inspection ont ouvertement ignoré la note de service sur les corrections d’examen. Et, si nous lancions une procédure à chaque fois que nous recevons une communication professionnelle en écriture inclusive avec point médian, pourtant interdite par circulaire, les tribunaux administratifs seraient saturés.
Cette administration, en état de mutinerie larvée depuis des décennies, ne deviendra pas subitement loyale en 2027. Bruno Retailleau, Marine Le Pen ou Edouard Philippe ne feraient, une fois encore, que donner le triste spectacle de leur impuissance.
Puisque le lectorat de Contrepoints vient probablement de l’entreprise, il me vient à ce propos une anecdote, qui aidera peut-être à comprendre les mentalités et forces en jeu.
Lors de son bref passage à l’éducation nationale, Elisabeth Borne a augmenté la prime d’expertise des inspecteurs. Même s’il n’y avait pas de sommes folles en jeu, le symbole reste parlant. Notre école connaît, depuis des décennies, une dégringolade continue, qui met en péril l’avenir économique du pays. Dans un système rationnel, soumis à des impératifs de performance, on remettrait en cause l’encadrement. Plus probablement, les responsables seraient licenciés pour insuffisance professionnelle.
A l’éducation nationale, les cadres en faillite, on les augmente. Plus leurs résultats sont mauvais, mieux ils sont payés.
Voilà qui donne une idée du pouvoir de cette administration. Aucune obligation de résultat, aucune responsabilité en cas d’échec, même s’il met en danger la survie de la nation, aucun compte à rendre ni aux élus, ni aux parents d’élèves, ni aux médias. Et toujours, en bout de course, l’argent public qui tombe dans leur poche.
Augmenter encore davantage leurs pouvoirs et leurs moyens par réflexe jacobin m’apparaît comme pure folie.
Merci pour vos commentaires en général, si éclairants sur l’état de l’école vu de l’intérieur.
En tous cas, vous donnez la solution et il n’y a pas de raisons de ne pas s’y attaquer : « Ce sont bien les cadres, corps d’inspection et formateurs pédagogiques, qui imposent depuis des décennies des méthodes nocives. »
C’est donc bien à ces têtes décisionnaires qu’il faut s’attaquer. Si Macron a réussi à mettre ses affidés à des postes ou fonctions stratégiques, il n’y a pas de raison que le prochain ne puisse pas en faire autant, et ne puisse pas faire tomber ces cadres, corps d’inspection et formateurs pédagogiques, pour les remplacer par des gens compétents. Bien sûr, ce sera impossible avec Philippe, illusoire avec MLP et très difficile avec Retailleau.
Mais par votre commentaire vous confirmez ce que l’on appelle souvent complotiste : il y a bien une haute administration qui ne valse pas avec les ministres et qui fait ce qu’elle veut, des gens non élus qui gouvernent.
Ce que vous dites à propos de la directive Blanquer et du fait que les communications professionnelles continuent d’être écrites en langage dit inclusif est révélateur. Pourquoi ces gens ne sont-ils pas licenciés pour faute ? Ou à tout le moins mutation-rétrogradation de poste ?
Je me souviens aussi que l’affaire du mur des cons était l’occasion de faire le ménage parmi les magistrats. Mais non.
La commission d’enquête sur le scandale de l’audio-visuel public ? Ernotte reconduite… Quelque chose a t-il changé ? Non.
Clairement, le prochain président, ou du moins 1er ministre car c’est son rôle, devra être solide, acharné et bien entouré. Il sera soutenu par la majorité de la population, silencieuse, et honni par les gauchistes, minoritaires mais bruyants et violents.
Soit ce sera le chaos pour de bon, parce que les choses actuelles continueront et on percutera le mur, soit ce sera le chaos mais uniquement au début, les gauchistes étant contre la démocratie quand elle ne parle pas comme eux.
Bien dit!
« La question … est de savoir pourquoi un système qui mobilise déjà autant de ressources peine à transmettre les fondamentaux. »
La question, elle est vite répondue : le système ne « peine » pas à transmettre, le système refuse de transmettre.
Exemple parlant : on nous bassine sans arrêt avec le « couple franco-allemand » et nos liens commerciaux privilégiés en import comme en export avec l’Allemagne, et pourtant on a renoncé à enseigner l’allemand, pourtant majoritairement parlé en Europe (Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg, Liechtenstein, total 95 millions de locuteurs selon Wiki, sans parler des Pays-Bas où 71% parlent l’allemand), et pourquoi ? Parce que « apprendre l’allemand c’est dur ». Fin des efforts, du travail. Fin du mérite. Tout le monde au même niveau.
On me répond souvent que l’avenir c’est l’anglais (oui l’uniformisation quoi), mais… on n’est même pas fichus d’apprendre correctement l’anglais ! On reprend les mots, on ne traduit plus les films, on s’y croit en entreprise avec les brainstorming, confcall, gap, etc mais en réalité, on est pas fichus de le parler.
En tout cas, que l’Etat et tous les politiques qui ont déjà été au pouvoir arrêtent de faire semblant de découvrir que la pluie ça mouille. Nous sommes en chute libre dans tous les domaines ? C’est le résultat de ce qu’ils ont mis en place volontairement, en parfaite connaissance de cause.
Depuis 30 ans, tous nos voisins européens ont adopté la subsidiarite avec succes
Seule la france s enfonce inexorablement dans son jacobinisme suranné très vintage
Cette réforme structurelle permettrait de s affranchir de la haute administration de l EN, d avoir des établissements autonomes avec un responsable ( maternelles, primaire et collège dans les communes soit l enseignement obligatoire puis lycée et fac dans les métropoles agglos) ainsi que des syndicats
Et d ouvrir tres largement l enseignement au privé avec le chèque éducation en faisant jouer la concurrence
Nous n’en serions pas là si la politique n’était pas devenue le refuge des imbéciles…