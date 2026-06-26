Berlin compte passer progressivement à un pilier de retraite par capitalisation obligatoire et veut relever encore l’âge de départ à la retraite, ce qui provoquerait une apoplexie dans une large part de la société française qui continue d’aller dans le mur en klaxonnant.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi avoir bon espoir que son projet de réforme des retraites soit adopté par le Parlement d’ici la fin de l’année. Une commission chargée de réfléchir à une refonte du système de retraites allemand avait remis la veille son rapport au chancelier et à la ministre du Travail, Bärbel Bas.

Quelque 80 pages et 33 propositions pour résoudre l’équation du vieillissement démographique dans le pays le plus âgé de l’Union européenne et d’une juste répartition des charges incombant aux cotisants et au pouvoir fédéral. L’âge légal de départ à la retraite est actuellement de 66 ans en Allemagne et doit passer à 67 ans en 2031. Dans la nouvelle réforme, il serait relevé d’environ six mois entre 2031 et 2041, et ainsi de suite. Il s’agit, en clair, d’essayer de prolonger la survie du régime de retraite par répartition condamné par l’évolution démographique, tout en passant à celui par capitalisation qui est le seul viable financièrement. Un contraste saisissant avec le régime en vigueur en France, véritable schéma de Ponzi en acharnement thérapeutique au prix de modifications paramétriques.