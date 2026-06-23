Royaume‑Uni : sixième Premier ministre en dix ans, la valse continue à Downing Street

Après la démission de Keir Starmer de son poste de Premier ministre britannique, logique au vu de son bilan famélique et de sa chute de popularité abyssale en à peine deux ans de pouvoir, se pose la question du futur leadership du gouvernement. La procédure prévoit que le parti travailliste désigne en son sein le successeur de Keir Starmer à l’occasion d’une compétition interne. Le vainqueur, sixième Premier ministre en dix ans – après Theresa May…, Keir Starmer (juillet 2024‑juin 2026), ce qui illustre l’instabilité politique du royaume – , sera vraisemblablement Andy Burnham. Il a récemment été élu député à cette fin et il est le maire populaire du grand Manchester.

Même s’il a multiplié les gestes d’apaisement envers des marchés financiers inquiets de son profil réputé à gauche, il a annoncé qu’il ne renoncerait pas à ses projets de renationalisation partielle de l’eau et de l’énergie. Il a aussi plaidé pour « un nouvel élan de réindustrialisation » via « la commande publique » – laissant entrevoir davantage de dépenses et de gabegie. Il se déclare tenant d’un « socialisme favorable aux entreprises », ce qui donne rarement un résultat vraiment favorable aux entreprises, ni à la prospérité en général.

Il s’est néanmoins engagé à respecter les règles budgétaires fixées par l’actuelle ministre des Finances Rachel Reeves : atteindre à terme l’équilibre entre dépenses courantes et recettes fiscales, reconnaissant la nécessité de réduire la dette du Royaume-Uni.

Malgré ces engagements, il pourrait réformer certaines taxes et revenir sur la politique du gouvernement en matière de migration de travailleurs et d’étudiants. Celui qui a un temps déclaré souhaiter voir le Royaume-Uni revenir dans l’Union européenne « de son vivant » (il a 57 ans), a cependant récemment affirmé respecter le résultat du référendum de 2016.