Alexandre Clapier : redécouverte d’un grand libéral oublié du XIXe siècle

Dans le Journal des Libertés n°32-33, Serge Schweitzer, enseignant-chercheur à Aix-Marseille université, analyse l’ouvrage de Jean-Yves Naudet consacré à Alexandre Clapier (1798-1891), figure aujourd’hui largement méconnue du libéralisme français. Avocat, académicien, élu local et député marseillais, Clapier a consacré sa vie à la défense des libertés intellectuelles, économiques et politiques, tout en restant profondément attaché à sa ville de Marseille.

L’auteur rappelle que le XIXe siècle constitue la période la plus favorable au libéralisme dans l’histoire française. Aux côtés de penseurs comme Jean-Baptiste Say ou Frédéric Bastiat, Alexandre Clapier participa à la diffusion des idées de libre-échange, de propriété privée et de responsabilité individuelle. Pourtant, contrairement à ces grandes figures, son nom est progressivement tombé dans l’oubli.

La biographie de Jean-Yves Naudet retrace l’ensemble de son parcours : son activité d’avocat, son rôle à l’académie de Marseille, son engagement politique sous plusieurs régimes et surtout son œuvre économique. L’ouvrage est salué pour sa rigueur, son élégance de style et l’ampleur des recherches mobilisées.

La partie la plus remarquable concerne l’économiste. Clapier défend une vision très moderne de l’économie politique, qu’il considère comme une science essentielle pour comprendre les sociétés contemporaines. Il s’attache également à diffuser les connaissances économiques auprès des ouvriers, dans une démarche d’éducation populaire. Son engagement en faveur du libre-échange et de la concurrence occupe une place centrale dans sa pensée.

L’article met particulièrement en lumière un long texte publié par Clapier en 1842 dans la Revue britannique. On y trouve des réflexions sur la concurrence, la valeur, l’échange et les limites du socialisme. Clapier y soutient que la concurrence est le meilleur mécanisme de répartition des richesses, il critique les projets socialistes fondés sur la contrainte étatique et il développe une conception de la valeur fondée sur les services rendus plutôt que sur la seule quantité de travail incorporée.

Pour Serge Schweitzer, plusieurs de ces analyses apparaissent étonnamment modernes et placent parfois Clapier au niveau des grands penseurs libéraux de son époque. Son œuvre témoigne d’une confiance constante dans les vertus de la liberté, de la responsabilité individuelle et de la propriété privée comme fondements de l’ordre social.

En conclusion, l’ouvrage de Jean-Yves Naudet est présenté comme une référence incontournable pour redécouvrir Alexandre Clapier. Au-delà de la biographie, il contribue à réhabiliter une figure importante mais oubliée de la tradition libérale française et il rappelle la richesse intellectuelle du libéralisme du XIXe siècle.

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