Audiovisuel public : pour Delphine Ernotte, le contrôle démocratique est une menace

Un résultat d’exploitation prévisionnel à -72 millions d’euros en 2025, un pluralisme de façade, des avantages compétitifs par rapport aux groupes privés, des conflits d’intérêts dans l’attribution de contrats à des sociétés de production… Le rapport sur l’audiovisuel public a démontré la gestion catastrophique de France Télévisions. Delphine Ernotte, présidente-directrice générale, sera tout de même reconduite, pour un quatrième mandat, à la présidence du Conseil exécutif de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), le lobby des médias labellisés « service public ».

L’UER, association professionnelle internationale, est bien évidemment libre de nommer ses membres. C’est la déclaration de Mme Ernotte qui nous a interpellés : elle s’est inquiétée des « graves menaces » auxquelles les « médias de service public » sont confrontés. À quoi peut-elle bien faire référence ? Au fait que l’audiovisuel public soit enfin sommé de rendre des comptes aux contribuables qui le financent malgré eux ? L’esprit de caste qui y règne serait-il de nature à faire obstacle à l’exigence basique du contrôle démocratique ? L’opposition farouche à la commission d’enquête et les attaques personnelles subies par le rapporteur Charles Alloncle ont pourtant montré la nécessité d’un tel contrôle. Une entreprise majoritairement financée par des dotations publiques ne devrait pas le redouter ; elle devrait, au contraire, y voir une exigence normale de transparence et de responsabilité. Par ses déclarations, Delphine Ernotte entretient une confusion entre un prétendu intérêt général et la préservation des privilèges des médias de France Télévisions. Des privilèges tellement ancrés dans la vie politique française que la Cour des comptes aurait retardé la publication d’un rapport afin de ne pas entacher la reconduction de Mme Ernotte en 2025.

À entendre les dirigeants de France TV, le véritable danger ne serait pas les déficits ou les conflits d’intérêts relevés par les parlementaires, mais le fait que quelqu’un ose enfin poser des questions. Cette conception du service public est pour le moins singulière : bénéficier chaque année de plusieurs milliards d’euros d’argent public sans accepter de rendre des comptes… Dans une démocratie fonctionnelle, le contrôle des organisations financées par tous ne constitue pas une menace. C’est précisément la contrepartie de leur financement.