Avec seulement 3 milliards d’euros d’économies par an, il faudrait 51 ans pour résorber le déficit public

Le gouvernement l’a annoncé : il souhaite réaliser 3 milliards d’euros d’économies supplémentaires afin d’atteindre son objectif de ramener le déficit public à 5 % du PIB cette année, un objectif lui-même qualifié de « difficile », alors que le déficit s’établissait à 5,1 % du PIB (152,5 milliards d’euros) en 2025. Par ailleurs, ces 3 milliards d’euros représentent seulement 2 % du déficit public enregistré en 2025.

Dans un cadre purement théorique, supposons que les niveaux du déficit public (2025) et de la dette publique (T1 2026) soient figés dans le temps (ainsi que l’inflation), sans tenir compte de l’évolution future des recettes, des dépenses ou du coût de la dette :