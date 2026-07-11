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samedi 11 juillet 2026

Avec seulement 3 milliards d’euros d’économies par an, il faudrait 51 ans pour résorber le déficit public

Temps de lecture : < 1 minute

Le gouvernement l’a annoncé : il souhaite réaliser 3 milliards d’euros d’économies supplémentaires afin d’atteindre son objectif de ramener le déficit public à 5 % du PIB cette année, un objectif lui-même qualifié de « difficile », alors que le déficit s’établissait à 5,1 % du PIB (152,5 milliards d’euros) en 2025. Par ailleurs, ces 3 milliards d’euros représentent seulement 2 % du déficit public enregistré en 2025.

Dans un cadre purement théorique, supposons que les niveaux du déficit public (2025) et de la dette publique (T1 2026) soient figés dans le temps (ainsi que l’inflation), sans tenir compte de l’évolution future des recettes, des dépenses ou du coût de la dette :

  • Il faudrait environ 51 ans pour parvenir à un déficit zéro.
  • Il faudrait environ 67 ans pour cumuler un montant équivalent aux 200 milliards d’euros d’économies proposées par l’IREF.
  • À titre de comparaison, et même si cette approche est moins pertinente économiquement, avec une dette publique atteignant 3 536,1 milliards d’euros, il faudrait environ 1 179 ans pour la résorber.

 

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