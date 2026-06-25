Dette publique : la France s’enfonce… mais jusqu’à quand ?

La dette publique atteint désormais 117,5 % du PIB au premier trimestre 2026, soit 3 536,1 milliards d’euros au sens de Maastricht. C’est 75,6 milliards de plus qu’au trimestre précédent. Tous les indicateurs sont au rouge : la dette de l’État (+ 66,3 milliards), les organismes d’administration centrale (+ 0,3 milliard), les administrations de sécurité sociale (+ 8,2 milliards), les administrations publiques locales (+ 0,8 milliard)…
Hasard du calendrier ou non, les données de l’INSEE ont été publiées le même jour qu’un rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques. La France n’est pas seulement le troisième pays le plus endetté de la zone euro ; elle est aussi le seul pays « à ne pas avoir fait refluer son ratio de dette publique depuis la fin de la crise sanitaire ». Les esprits les moins rigoureux feront peut-être remarquer que le déficit public a été réduit de 0,7 point en 2025 par rapport à l’année précédente. Cette baisse n’est toutefois nullement imputable à une baisse des dépenses publiques, mais à une forte hausse d’impôts (dont un tiers porte sur des mesures présentées comme temporaires, relève la Cour). En 2026, la réduction du déficit est jugée « trop modeste » et les efforts, « insuffisants ». Contrairement à des pays comme la Grèce, le Portugal et l’Espagne qui poursuivent une « stratégie de désendettement rapide », le ratio de dette de la France continue d’augmenter.
La Cour souligne surtout que la France continue de vivre très largement au-dessus de ses moyens. Malgré une pression fiscale record, l’État n’est même plus capable de financer ses dépenses courantes sans recourir massivement à l’emprunt. La charge de la dette devient l’un des premiers postes budgétaires du pays : elle devrait dépasser 77 milliards d’euros en 2026 (2,5 points de PIB), un montant comparable, voire supérieur aux grands budgets de l’État tels que la Défense ou l’Éducation nationale.
À ce rythme, la question n’est plus de savoir si la France devra engager des réformes structurelles, mais si elle le fera de son plein gré ou sous la pression des marchés et de la BCE.
13 réponses
ENCORE UN RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ! ! !
Cet énorme préjudice que nos gouvernants imposent au pays pour masquer leur incompétence restera t il impuni? Qui traînera les responsables devant les tribunaux pour leur infliger la peine qu’ils méritent ?
Moi je me demande simplement quand les Français vont réagir ?!!
La réponse à votre dernière question est à mon humble avis évidente. Comment imaginer un seul instant que ce peuple avachi par 80 ans de socialisme entretenu par la caste de politiciens qu’il a élus prendra l’initiative de changer le système ? Le FMI dans le cadre de la troïka s’en chargera.
Tenir compte du hors-bilan, les engagements de l’Etat non-comptabilisés, et principalement, la retraite des fonctionnaires, non-provisionnée, le système de retraite français étant par répartition et non pas par capitalisation, on en est alors à un endettement public de l’ordre de 7.500 milliards euros, et non plus de l’ordre de 3.300 milliards…
75 milliards par trimestre, c’est-à-dire que chaque habitant (ce que je distingue de chaque Français), enfant, vieillard, prisonnier, etc.. a emprunté environ 1000 € simplement pour vivre un trimestre et celal continue sur cette lancée. Ce qui est amusant d’une façon amère, c’est que l’État oblige les banques à afficher sur leurs sites : « Un emprunt vous engage, assurez vous de pouvoir le rembourser ».
Jusqu’à quand ? Très simple, le jour où l’État ne pourra plus ni rembourser ni emprunter autant parce qu’il aura perdu tout crédit, il ne pourra plus assurer le paiement intégral des retraites et des fonctionnaires (politiciens exclus bien sûr), ce n’est qu’une question de temps. Il commencera à sabrer férocement des dépenses plus ou moins marginales, ponctionner les comptes et les assurances vie des citoyens, et confisquer les avoirs des riches, tout cela sous couvert d’urgence patriotique. Ce sera le début de la révolte ou révolution sociale, violente, ethnique et criminelle qui couve doucement en France depuis longtemps.
Mon cher Monsieur oui cela nous pend au nez mais cela s’appelle également « Etat d’Urgence » et la dictature de Macron pour de longues années encore. Demander aux Français de réagir est un rêve en constatant tous les jours le comportement de ces soit disant Français. Quand l’Etat cessera d’être providence ce sera avant tout ceux qui ont bossé et qui se sont fait par le travail juste un peu de biens qui se feront piller par le grand monde des assistés et n’espérez pas un mouvement des politique ou des juges qui eux s’enfermeront das de belles propriétés cerclées de policier voir même par l’armée.
De mon point de vue ni l’un ni l’autre . La France fera défaut . Seule la date est inconnue, car l’agenda ne dépend pas de nous comme à peu près tout aujourd’hui (choc intérieur ou extérieur) . Sit back & relax , nous n’y pouvons rien. Au stade où nous en sommes (cécité des uns , impuissance des autres, rétivité au changement de la plupart de nous tous) c’est la seule option qui reste avec la lecture et méditation de l étrange défaite comme mode d’emploi pour le bien se comporter dans les circonstances mortifères.
Si on commençait par faire l’économie d’une bonne moitié du nombre de nos élus et politiques ?
Soit une Economie directe
– de rémunération,
– de magouilles,
– de palabres stériles,
– de propositions débiles,
– de lois inutiles
– de sérénité pour les Français
…
La France va crouler sous le coup de la dette et de ses intérêts exponentiels !
Le plus grave n’est pas seulement l’inconscience et l’incompétence économique de nos politiques, mais la désaffection des Français pour le travail !
Refus de tout effort sur durée du travail,
Démotivation des plus courageux qui se voient leurs efforts confisqués dans la médiocratie actuelle.
Souvenons-nous de la Grèce
Macron n’est pas reeligible, pourquoi il n’en profite pas pour commencer à faire des coupes massives dans les dépenses publiques : Suppression du CES, audiovisuel, nombre de fonctionnaires et parlementaires pourquoi pas supprimer le senat, coup de balai dans les agences, couches administratives inutiles
Beaucoup à faire, qu’il emprunte à Milei sa tronçonneuse
Je crois en réalité qu’ils espèrent que la dette sera effacée par un événement extérieur et imprevisible
Seul un évènement extérieur s imposera aux gaulois qui sont dans le déni de réalité
Suite a une conjoncture internationale inopinée les marches feront monter les taux de refinancement de notre dette à un niveau qui va étrangler le pays
Et la fini avec la sacro sainte procrastination franchouillarde