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dimanche 7 juin 2026

En 35 ans, la part des immigrés en France a augmenté d’environ 60 %

Temps de lecture : < 1 minute

Selon l’INSEE, en 1990, la part des immigrés dans la population de la France était de 7,3 %, soit environ 4,2 millions de personnes. En 2025, 8,0 millions d’immigrés vivent en France, soit 11,6 % de la population. Autrement dit, en 35 ans, le nombre d’immigrés en France, en valeur nominale, a quasiment doublé et la part des immigrés a augmenté d’environ 60 %, soit +4,3 points de pourcentage. En 2025, 49,2 % des immigrés sont nés en Afrique, et 30,3 % sont nés en Europe.

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