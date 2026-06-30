En Afrique du Sud, la rue exige le départ des étrangers en situation irrégulière

Le ras-le-bol vis-à-vis des migrants illégaux n’est, logiquement, pas une exclusivité occidentale. Des manifestations anti-immigrés ont débuté mardi dans plusieurs villes sud-africaines, sous la surveillance d’un important dispositif policier déployé pour prévenir toute violence et intimidation.

Les manifestations à Johannesburg, Durban et au Cap ont été organisées par une organisation baptisée « March and March » afin d’exiger, hors de tout cadre législatif, que tous les étrangers en situation irrégulière quittent le pays avant ce mardi soir. Ces rassemblements marquent l’aboutissement de plusieurs semaines de manifestations qui ont contraint des milliers d’expatriés, principalement africains, à quitter le pays. Les violences et les intimidations survenues lors de manifestations il y a trois mois ont conduit au moins six gouvernements africains à rapatrier leurs ressortissants avant les manifestations de mardi. Environ 25 000 ressortissants étrangers ont déjà été rapatriés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré lundi trois des dirigeants du mouvement anti-immigrés pour les exhorter à éviter tout trouble, sans pour autant désapprouver sur le fond leurs revendications.

La plus grande économie d’Afrique attire depuis longtemps des personnes issues de pays voisins comme le Zimbabwe et le Malawi, qui viennent y chercher de meilleures perspectives d’emploi et un meilleur accès aux soins de santé et à l’éducation. Les manifestations sont l’expression de la colère de certains habitants locaux qui considèrent les étrangers comme des concurrents pour l’accès aux opportunités économiques et aux services publics, notamment santé et logement. Plus de 3 millions d’immigrés sont présents en Afrique du Sud — qui compte environ 63 millions d’habitants —, contre 2,2 millions en 2011 et 1 million en 2002. Une gestion défaillante des frontières et un manque d’application des lois sur l’immigration ont permis à de nombreux étrangers d’entrer et de séjourner illégalement dans le pays.

L’immigration est devenue l’un des sujets politiques les plus explosifs en Allemagne, en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais elle est aussi sensible ailleurs ; dans nombre de pays d’Afrique et d’Asie le droit des immigrés à s’installer où bon leur semble avec leur famille et sans contrat de travail est défendu par les « progressistes » occidentaux paraît tenir de la science-fiction ou de la névrose.