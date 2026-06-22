Enfin, les Français n’ont plus confiance en l’État-providence

Les trois quarts des Français pensent que les systèmes publics de protection sociale (retraite, chômage, maladie, dépendance) vont se dégrader dans les années qui viennent. Et 60% estiment que le système actuel de retraite par répartition sera incapable de leur donner une pension suffisante.

Tels sont les chiffres chocs qui ressortent de l’enquête menée par YouGov pour le courtier Meilleurtaux. Cela pourrait expliquer pourquoi ces mêmes Français, dans d’autres enquêtes, restent largement opposés au recul de l’âge de départ à la retraite. A quoi bon, en effet, travailler plus longtemps si c’est pour cotiser en pure perte à un système en faillite ? Cela explique aussi sûrement pourquoi le taux d’épargne des Français est aussi élevé (20%) aujourd’hui. Ils préfèrent, comme l’a dit Thomas Vandeville, le PDG de Meilleurtaux, sur franceinfo, « prendre en main leur avenir financier de manière extrêmement proactive ». Ainsi, 54% des sondés estiment qu’il leur revient de préparer leur retraite.

La défiance de nos compatriotes vis-à-vis de l’État-providence ne se limite pas aux retraites : 58% pensent que l’Assurance maladie ne sera plus capable de prendre en charge correctement leurs dépenses de santé. Comment leur donner tort ? Le gouvernement n’est-il pas en train de préparer de nouveaux déremboursements et l’augmentation du ticket modérateur ? Bref, de transférer de nouvelles dépenses vers les assurés et les complémentaires qui n’auront alors pas d’autre choix que d’augmenter les cotisations des mêmes assurés. On comprend qu’ils soient de plus en plus nombreux à se détourner des contrats dits « responsables ». A 80 ans, la Sécurité sociale est décidément bien fatiguée. Elle devrait passer la main.

Notons, par ailleurs, que l’Éducation nationale est également remise en cause. La moitié des sondés anticipe une dégradation du système et la nécessité de se tourner vers le secteur privé, ce qui devrait générer une hausse des coûts de scolarité.

La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que les libéraux ont des solutions éprouvées : retraite par capitalisation, assurances maladie privées, chèque-éducation…

Souhaitons maintenant qu’un candidat à l’élection présidentielle s’en empare et sache y faire adhérer les Français. C’est le moment : ils sont en train de comprendre que l’État est « cette grande fiction sociale à travers laquelle chacun essaie de vivre aux dépens de tous les autres » (Bastiat).