Environ 86 % des entreprises en voie de transmission sont des TPE

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans sa lettre adressée aux chefs d’entreprise, a tenté de rassurer ces derniers sur ses priorités budgétaires. Outre la diminution – mais non la suppression – de la surtaxe exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés, qui a rapporté 7 milliards d’euros à l’État en 2025, le chef du gouvernement s’est engagé à favoriser la transmission des entreprises.

Le sujet s’annonce brûlant. D’ici à 2030, ce sont 3 millions d’emplois qui seraient menacés par la disparition potentielle d’environ 370 000 entreprises. Selon la BPI, près de 500 000 dirigeants pourraient par ailleurs partir à la retraite au cours des dix prochaines années.

Les premières concernées sont les TPE. Selon les données de la DGE (Bercy), 86 % des entreprises en voie de transmission sont des TPE. Le problème n’est donc pas tant celui des grands groupes ou des multinationales (même s’il est réel), que celui d’une multitude de petites entreprises qui doivent trouver un repreneur capable de poursuivre l’activité, de préserver les emplois et de financer le rachat.

Sur ce point, la lettre de Sébastien Lecornu contient une annonce bienvenue : le pacte Dutreil sera préservé. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis lors d’une transmission d’entreprise. Son objectif est de rendre moins coûteuse la transmission et d’éviter qu’une entreprise ne soit vendue ou démantelée pour financer les droits de mutation.

L’enjeu est d’autant plus important que les TPE-PME sont déjà confrontées à un environnement économique difficile. Selon le dernier baromètre de Rexecode, 62 % des TPE/PME déclarent subir des impacts négatifs du conflit au Moyen-Orient, notamment à travers la hausse des coûts de l’énergie et des intrants, dont 25 % des impacts « forts ». 57 % rencontrent des difficultés d’approvisionnement et 20 % des TPE déclarent encore rencontrer des problèmes d’accès au crédit de trésorerie. Plus inquiétant encore, 15 % estiment leur trésorerie insuffisante pour absorber un nouveau choc énergétique.

Pour les TPE/PME, le problème est double : trouver quelqu’un à qui transmettre l’entreprise et lui permettre de la reprendre dans de bonnes conditions. Sur ces deux fronts, les annonces du Premier ministre vont dans la bonne direction. Reste maintenant à savoir si elles seront suffisamment ambitieuses pour éviter que les transmissions ne se transforment en disparitions.