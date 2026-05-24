Imposition des hauts patrimoines : la nouvelle lubie d’Éric Lombard

« Nous ne taxons pas assez le capital ». En quelques mots, Éric Lombard a résumé l’un des réflexes les plus enracinés de la vie politique française. Auditionné le 19 mai dans le cadre d’une commission d’enquête sur l’imposition des hauts patrimoines, l’ancien ministre de l’Économie a défendu l’idée d’une « taxe différentielle » d’au moins 0,5 % sur le patrimoine des ménages fortunés. Elle s’appliquerait si le revenu fiscal de référence est inférieur à 0,5 % du patrimoine, hors outils de travail. M. Lombard s’appuie sur une étude de Bercy remise aux sénateurs Claude Raynal et Jean-François Husson selon laquelle 13 335 foyers fiscaux assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne paient pas d’impôt sur le revenu. Au total, ils paieraient moins de 10 000 euros d’IR par an, tout en ayant un patrimoine qui dépasse les 2 millions d’euros. Une situation « pas acceptable en République ».

Dans la même logique que l’économiste Gabriel Zucman, Éric Lombard veut imposer un stock de capital indépendamment des revenus réellement perçus. Or, posséder un patrimoine important ne signifie pas nécessairement disposer d’un revenu élevé ou liquide. Un entrepreneur peut détenir des parts valorisées à plusieurs millions d’euros dans une entreprise, sans pour autant percevoir des revenus importants. De la même manière, un propriétaire immobilier âgé peut disposer d’un patrimoine conséquent tout en ayant des revenus modestes. Plus fondamentalement, le capital n’est pas une richesse tombée du ciel : il correspond à de l’épargne, à des investissements passés, à des prises de risque, à des revenus qui ont été déjà imposés lors de leur constitution. Sa constitution ou son utilisation sont, au demeurant, aussi soumis à l’impôt !

Dans son propos liminaire, M. Lombard avait posé le cadre du débat : le travail et la consommation sont trop taxés et ce serait surtout les plus modestes qui subiraient le poids des prélèvements obligatoires. Une affirmation directement contredite par les chiffres du gouvernement : lorsque l’on s’intéresse à l’impôt sur le revenu net payé par décile, les foyers les plus aisés paient, en moyenne, entre 200 et 1 000 fois plus que les autres.

Le fond du problème reste toujours le même : une dépense publique incontrôlée, qui pousse l’État à rechercher sans cesse de nouvelles recettes. C’est tout le paradoxe du débat : la taxe proposée par M. Lombard ne rapporterait que 2,1 milliards d’euros. Le montant peut sembler important à l’échelle individuelle, mais il reste dérisoire au regard des 3 400 milliards d’euros de dette publique, de la charge de la dette ou du déficit public de plus de 150 milliards d’euros. Son rendement représenterait moins de 0,3 % des dépenses publiques annuelles… Le véritable scandale c’est que les dirigeants aux manettes d’un pays champion du monde des prélèvements persistent dans la folie fiscale et refusent de baisser sérieusement les dépenses.