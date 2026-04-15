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jeudi 16 avril 2026

« Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas l’impôt sur le revenu en France ». Eric Lombard a raconté des bobards !

Temps de lecture : < 1 minute

L’ancien ministre de l’Economie, Éric Lombard, avait affirmé que « parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro »… La DGFIP donne à présent des détails sur les quelque 13 000 contribuables assujettis à l’IFI dont l’IR a été nul en 2024, et dont il a été beaucoup question. Comme nous étions nombreux à l’indiquer, un IR nul ne signifie absolument pas une absence de revenus imposables, et donc un RFR (revenu fiscal de référence) nul. C’est bien ce qui ressort de ces nouvelles données de la DGFIP, avec déjà les deux tiers des contribuables étudiés dont l’IR est positif avant réductions et crédits d’impôts. Encore 20 % environ ont un IR nul du fait de charges déductibles ou de déficits imputés d’au moins 2 000 euros.

Seuls 1 700 foyers (moins de 1% des redevables de l’IFI) ont un IR nul sans ces dispositifs, avec un RFR médian de 19 300 euros. Les situations de RFR nul, si tant est qu’elles existent, ne peuvent être ainsi que marginales. Par ailleurs, comme cela était supposé, il s’agit majoritairement de personnes âgées. Eric Lombard a donc proféré un mensonge, aggravé par le fait qu’il laissait entendre que cela pouvait être le cas de milliardaires. Au passage, le fisc n’a aujourd’hui connaissance que du patrimoine immobilier des contribuables, infirmant là aussi l’idée selon laquelle Bercy cacherait des informations sur les plus hauts patrimoines.

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2 réponses

  1. Les mensonges ou semi-verités sont légions à gauche et toujours vers les mêmes catégories sociales

    Répondre

  2. Comme disait un célèbre dialoguiste: les cons cela ose tout. Et la gauche s’est fait une spécialité dans le mensonge. Plus ils sont gros plus elle aime! Le problème est que beaucoup de gens les gobent.

    Répondre

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