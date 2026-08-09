Information et médias : les Français toujours très méfiants

Pour la première fois depuis le lancement de l’enquête Digital New Report il y a quinze ans, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo (54 %) devancent au niveau mondial la télévision (52 %), les sites et les applications des éditeurs (51 %) comme source d’information. La vidéo d’actualité en ligne touche 77 % des répondants et dépasse désormais le journal télévisé dans 45 des 48 marchés étudiés. La confiance dans l’information reste stable en France, à 29 %, mais sous la moyenne mondiale de 37 %. Elle recule dans 29 des 48 pays et atteint son plus bas niveau depuis 2015. L’intérêt pour l’actualité est faible, à 36 %.

En ce qui concerne le service public, dans les 26 pays qui en sont dotés le solde de l’opinion est positif : 37 % contre 22 %. En France il s’inverse : 31 % de jugements négatifs pour 22 % de positifs, et 65 % de ceux qui s’en méfient invoquent l’influence des responsables politiques. La France rejoint le groupe minoritaire des sceptiques [auxquels appartient aussi la Slovaquie]. Ce sont les pays nordiques, le Portugal et la Suisse qui affichent les jugements le plus favorables au service public de l’information.

Qui influence l’information ? Les Français placent les propriétaires de médias (66 %) devant les responsables politiques (64 %), hiérarchie que l’on retrouve en particulier aux États-Unis et en Australie. Environ 12 % des Français paient pour une information en ligne, contre 17 % en moyenne dans les vingt pays suivis ; cela va jusqu’à 40 % en Norvège et plus de 20 % en Irlande et en Australie. Avec dans notre pays cette singularité : 39 % seulement de des abonnements vont aux médias traditionnels, contre par exemple 80 % au Royaume-Uni. La France est aussi le pays où la part d’accès gratuit obtenu via un autre abonnement, une box internet notamment, est la plus forte.

Plus l’intérêt des Français se déplace vers les plateformes, plus la confiance moyenne dans les médias classiques baisse. Une tendance qui n’est pas nouvelle mais qui s’accélère.